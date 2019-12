Sæt ord på julen: Her er julens bedste bøger til børnene

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Der er ikke ret mange, der kan skrive så indforstået, mildt og klogt som Tomas Lagermand Lundme. Han kan også det modsatte, men det gør han ikke, når det er jul. Så tager han sin lille veninde Hanne fra Hundige under armen og poster rarhed ud over hele Vestegnen (og Brøndby) i 24 kapitler. Hanne Hundige er kusine til Sonja Solrød og alle de andre små pus, som står op om morgenen i kernefamilien, får grød på tallerkenen, klapper hundene, som er opkaldt efter kronprinseparret, og skynder sig hen i 0. klasse, hvor lærerinden hedder Grete Randi, og matematikkundskaberne banker på dør og pandeskal. Hvad er for eksempel 2 minus 2? Det er svært. Men heldigvis bliver det jul i Hundige, og så er det heldigt, at Hanne kender julemanden, der i virkeligheden hedder Bobby Brun og bor i Slagelse. Så alt er godt, og julen er hvid, som den skal være.