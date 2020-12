Markus Grigo: »I år minder julen mig om, hvor meget corona fylder« 

Tror du, at din jul bliver anderledes i år?

»Det ved jeg desværre allerede, at den gør. Jeg holder stort set altid jul hos min kærestes onkel og tante i Hørsholm, som begge er oppe i årene og frygtelig bange for corona. Så til juleaften har vi aftalt, at vi absolut ikke skal være mere end ti personer – og at vi skal sidde med afstand. Det er også blevet foreslået, at vi springer dansen rundt om juletræet over, og at vi måske heller ikke skal synge. Normalt sidder vi jo og hygger efter middagen og åbner gaver, og det bliver også med masser af distance i år. Så jeg tror, det bliver en ret akavet jul. I hvert fald meget forskellig fra, hvad den plejer at være«.

Hvordan har du det med det?