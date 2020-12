Katrine Greis-Rosenthals coronajul: »Det ville da være passende, hvis vi i år fik en masse sne«

Hvordan påvirker corona din jul i år?

»Vi skal holde jul med min mands familie herhjemme hos os i Taarbæk. Vi bliver ti, og helt konkret giver vi ikke knus til de ældste, sætter et par ekstra plader på spisebordet, og hver person tager af maden med eget bestik. Vi kommer også til at have masker liggende ved siden af os, som vi nok tager på, når vi danser om træet. Så det bliver ret ekstremt, men er nødvendigt, da flere i familien er i risikogruppen. Derfor har vi også aftalt, at alle de voksne tager en coronatest i dagene op til og ikke ser andre – simpelthen for overhovedet at kunne holde jul sammen«.

Hvordan har du det med det?