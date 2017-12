Ryges brevkasse: Et ekstra lag jord er dårligt for egetræet, og en mår laver narrestreger på loftet

Egetræet vil dø af et ekstra lag jord

Iben Margrete Thomsen: Jeg er glad for, at du skriver i Politiken i dag, at det er en dårlig idé, at de har begravet egetræet under en halv meter jord, men du burde have været mere kategorisk. Det er en sikker dødsdom for ældre træer uanset jordens beskaffenhed og træart, også selvom om man friholder en smal zone omkring stammen. Det tager bare længere tid, hvis det er eg og løs muldjord, end hvis det er bøg og stiv lerjord. Bøg og ahorn går ud i løbet af 2-10 år, mens det kan tage 30-80 år for ege at dø. Det er måske derfor, folk tror, at det går godt med eg, fordi konsekvenserne ikke viser sig i deres levetid. Måske er det godt nok for den pågældende læser.

Men vil du ikke godt fortælle dine læsere, at hvis træer skal overleve i længden, så må man hverken grave, køre, oplagre byggemateriale eller påfylde jord i træers rodzone. Den går, som du ganske rigtigt påpeger, mindst lige så langt ud som kronens bredde. Som din artikel ser ud nu, virker det, som om det er o.k. at lave terrænændringer i træers rodzoner, bare man gør det rigtigt. Det er det altså ikke!

Søren Ryge Petersen: Ja, det var sidste lørdag, jeg vovede mig ud i et svar til en haveejer, der havde bygget nyt hus på sin grund og i den forbindelse hævet terrænet med en halv meter. Det betød bl.a., at jorden omkring et 60-årigt egetræ også blev dækket med en halv meter jord, og det advarede jeg imod i mit svar.

Men jeg var alt for venlig, og heldigvis holder Iben skarpt øje med brevkassen, for hun er virkelig ekspert, og jeg burde selvfølgelig have spurgt hende først. Men bedre sent end aldrig, og hermed er det altså slået fast, at det er lige så vigtigt at passe på træernes rødder som på deres stammer og kroner.

En mår i hovedet

Kim Vilstrup: Vi har en mår tilknyttet huset. Dels hopper den rundt på taget, dels kan den finde ind på loftet. Den har en dårlig vane med at tage de mus, der går i fælder, for den løber med mus og fælde på en gang, alene den sidste uges tid er tre fælder forsvundet. Der sneg sig også en rotte ind, som gik i en rottefælde; den var dog for tung at slæbe langt med, så den fandt jeg – med et halvt hoved i. For et par uger siden ville jeg op ad trappen til et gennemgangsrum, der er i forbindelse med loftet – og fik en mår i hovedet, det vil sige: Jeg fandt først ud af, at det var en mår, der faldt ned, da den spænede ind i huset. Mine bestræbelser for at genne den i retning af trappen ringeagtede den, kravlede op ad væggene, vandrørene og reoler – og hen over vaskemaskinen og væltede bøtter med vaskepulver. Jeg kunne flere gange have taget den med hænderne, men tænkte, at det ville den nok forsvare sig imod. Metoden er selvfølgelig at lade den finde ud af det selv, så det gjorde den, mens jeg hentede et kamera, så ingen billeder af måren selv. Den blev ikke mere skræmt af oplevelsen, end at den har været på besøg kort efter igen.

Søren Ryge Petersen: Den kan jeg ikke stå for! Jeg har fået hundreder af breve om mår på loftet, og de spørger alle sammen om, hvordan man fanger den, fordi den jo larmer og skider og roder i isoleringen. Jeg har selv skrevet om måren, hver eneste gang den har ædt mine høns og duer, og forbandet den langt væk. Og så får vi bare den sødeste, sjoveste beretning om en mår, der er flyttet ind i et hus og laver al mulig ballade og tilsyneladende får lov til at hygge sig. Ville gerne have overværet, da du fik måren i hovedet, og nominerer dig hermed til årets dyreven i Himmerland, hvis en sådan udmærkelse findes.