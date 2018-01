Ryges brevkasse: Hvorfor bliver paradisæblerne hængende på træet? Og hvordan laver man den rette gødning?

Æblerne bliver hængende på træet

Dan Holmstrup: Vi købte hus i 92. På grunden voksede et paradisæbletræ, og vi har altid nydt blomstringen, og frugtsætningen var overdådig. Den faldt af sammen med bladene.

Så købte vi et nyt, og det er anderledes, for æblerne bliver hængende. Dette paradisæbletræ har ikke bare en meget smuk blomstring og rig vækst gennem sommeren – efterår og langt ind i vinteren er det et levende fuglefoderbræt.

Jeg ved ikke, hvad sorten hedder, og heller ikke, om nogen har bemærket det lille karaktertræk – i salgssammenhæng. Skulle jeg købe et paradisæbletræ i dag, ville jeg spørge efter et, hvor æblerne bliver på træet.

Billedet, der er fra medio december, er lidt uskarpt, men illustrerer ganske godt.

Søren Ryge Petersen: Brevet gik lige til hjertet, fordi jeg i mine yngre havedage havde en paradisæbleperiode. Jeg samlede på dem – havde 40 forskellige sorter. De fleste af dem viste sig dog at være dårlige. De blev syge af skurv og kræft. Desuden var der stor forskel på frugterne, både størrelse, farve og holdbarhed.

Nu, 35 år senere, har jeg stadig paradisæbler i haven, men kun fem forskellige sorter, de bedste. Og ja, der er også stadig stor forskel på frugternes holdbarhed, og det vigtigste er netop, at de bliver hængende så længe, at fuglene kan få glæde af dem i vintertiden.

Jeg har i den anledning ringet til Agtrupvig Planteskole, der laver mange af de paradisæbler, man kan købe. Og tænk, de laver kun fem forskellige sorter, som alle er sunde og gode, og da jeg spurgte, hvilken sort der holder frugterne bedst og længst, kom svaret prompte: »Evereste«. Frugterne er store som hasselnødder, knaldrøde, og de sidder på træerne, indtil solsortene og sjaggerne har spist dem. Det er måske den, I har.

Den lette løsning: en pose gødning

Niels Hansen: Kan du sige noget om kaffegrums og våde træpiller i haven som henholdsvis gødning og jordforbedring? Jeg har googlet og mangler lidt mere præcise oplysninger om blandingsforhold og dosering. Vores køkkenhave er ikke mere end 100 kvadratmeter og bliver ikke større, fordi vi har nok at gøre med at holde den fri for dræbersnegle – jeg er ekspert i virkningsløse tiltag.

Søren Ryge Petersenr: Åh, det er et brev efter min smag. Du har en køkkenhave på 100 kvadratmeter, jeg har en på 800. Du er ’ekspert i virkningsløse tiltag’, jeg er ekspert i dyrkning af køkkenurter og grøntsager. Du kan ikke finde nogen bedre at spørge end mig. Dræbersneglene kan jeg ikke hjælpe med, men gødning og jordforbedring ved jeg alt om. Glem alt om træpiller.

Alle slags træaffald, flis, bark og våde træpiller, vil blive omsat, rådne, når det lægges ud på jorden. Den proces kræver energi, kvælstof, og den tages fra jorden, og så sulter planterne. Kaffegrums er derimod udmærket jordforbedring. Hvis du lægger et cirka 10 cm tykt lag ud over hele køkkenhaven og fræser det ned, vil din jord blive smuk, plantevenlig og frugtbar som Nilens delta. Det svarer til en lastbilfuld.

Nemmere og endnu bedre er det, at du låner en trailer og kører til nærmeste genbrugsstation, hvor man som regel har bjerge af kompost liggende til gratis afhentning. Hent ti læs mindst, spred det ud og fræs det ned. Det vil medføre mirakler.

Og allerbedst: Køb 50 sække Champost, og spred dem ud. Det er superkompost med masser af næring til en hel sommer. Koster en formue.

Der er også hjemmelavet kompost, hønsemøg, komøg, hestemøg, rådne blade og alt andet organisk stof, som allerede er i gang med omsætningen. Fælles for dem er, at der skal store mængder til, for at det har en virkning. Mindst 5 cm – gerne det dobbelte – over hele arealet og altid en fræser bagefter. Til sidst det nemmeste: Køb en pose gødning. NPK er det billigste.

Diverse organiske gødninger er dyrest. Brug så meget, som brugsanvisningen siger, hvorpå dine planter vil vokse lige så flot og stort som bøndernes kornmarker. Det gør ikke jorden bedre eller nemmere, men det virker.