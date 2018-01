Ryges brevkasse? Findes canadagæs i Danmark? Og kan man egentligt slå ukrudt ihjel med urin?

Danmark er et paradis for gæs

Flemming Larsen: Du nævnte i din julefjernsynsudsendelse, at en flok canadagæs var landet på din mark. Det må nok siges at være en zoologisk sensation, eftersom denne gås ikke lever – bortset fra enkelte individer – på denne side af Atlanten. Det har nok været bramgæs. En gåseart, der ikke ruger i Danmark, men i det nordlige Sibirien, og som besøger os om vinteren for at fouragere. Den har en farvetegning, der kan minde om canadagåsens.

Søren Ryge Han har skrevet om have, natur og dyr i Politiken siden 1984 og har forfattet en række bøger. Skriv til: søren.ryge@pol.dk eller send til Politiken, Lørdagsliv, Rådhuspladsen 37, 1785 København V.

Søren Ryge Petersen: Tak for dit brev, som er usædvanligt, fordi du simpelt hen ikke har ret, selv om du lyder meget overbevisende. Da jeg desuden gerne vil komme med supplerende oplysninger om vintergæssene, svarer jeg dig her i avisen (oplysningerne er helt friske og stammer fra Danmarks ’Doktor Gås’, Jesper Madsen, biolog og førende gåseekspert).

Først canadagæssene, som ganske rigtigt hører hjemme i Nordamerika, men blev indført til Europa for snart 100 år siden og har bredt sig grundigt. Der er dog kun få – cirka 100 – ynglepar i Danmark, men om vinteren kommer svenske, norske og finske canadagæs på besøg i stort tal, 5.000-10.000. De ses især i Østdanmark og er nemme at kende på deres størrelse. De er langt de største af de vilde gæs med tydelig sort hals og hoved samt hvid ’hagerem’. På afstand og i silhuet mod himlen kan de godt minde om sangsvaner, også deres lyd.

Bramgåsen minder lidt om canadagåsen, men er meget mindre og har hvidt hoved og bryst. Det er den, man om vinteren ser i store mængder i Vestjylland og ved Vadehavet.

Man regner med, at vinterbestanden nærmer sig de 100.000, hvilket er så mange, at landmændene er begyndt at brokke sig. Bramgæs er nemlig især glade for de græsmarker, som er tiltænkt får og kvæg, og en flok på 5.000 bramgæs eller flere kan æde disse marker helt i bund i løbet af vinteren. De yngler især i det nordlige Rusland og Sibirien, men i de senere år har de også slået sig ned på især Saltholm, hvor der nu yngler 3.000-5.000 par hver sommer.

Og så er der grågåsen, den eneste ’rigtige’ danske vildgås, der har ynglet hos os altid. Man regner med, at 17.000 ynglepar er spredt over hele landet, og om vinteren suppleres der med andre fra nord og øst. Man regner med, at der er 100.000 grågæs i landet nu, og de ses i mindre flokke overalt på markerne om dagen, ofte i nærheden af en fjord, sø eller en mose, hvor de tilbringer natten.

Gæssene er tydelige for alle, især når de flyver. Og vi er altså så heldige at leve i et land, hvor vi kan se dem hele året, fordi Danmark er et gåseparadis med alle vore søer, fjorde og lavvandede kyster. Her er mad hele året, medmindre der kommer hård frost i længere perioder, og vandene fryser til. Så trækker alle gæssene længere mod syd.

For en ordens og ornitologernes skyld: Vi har også besøg af knortegæs og kortnæbbede gæs om vinteren. Dog i et så begrænset og koncentreret antal,

at vi lader dem være i fred i avisen.

Kan man slå ukrudt ihjel med urin?

Leif Østergaard: Hvis man bruger urin ufortyndet på flisemellemrum, vil ukrudtet så blive slået ihjel?

Søren Ryge Petersen: Guldvand er en smart feministisk(!) betegnelse for menneskeurin. Opfundet af tre svenske kvinder, der har skrevet en hel bog om at opsamle urin og bruge det som gødning. I daglig tale kaldes det tis eller pis. Og ja, det er velkendt, at ufortyndet urin svider græs. Det indeholder ca. 5 procent kvælstof, og det er for meget af det gode. Derfor er ideen om at bruge det som ukrudtsdræber i stedet for salt, eddike, gasbrænder eller Roundup da udmærket, selv om jeg vil tro, at ukrudtet efter det første chok bare vil komme igen.

Desuden er der spørgsmålet om lugt. Og sidst, men ikke mindst, den almenmenneskelige opfattelse af urin som noget grimt og ulækkert, selv om det i princippet er helt sterilt og fungerer som gødning for planter over hele verden. Prøv dog! Tag en meter eller to ad gangen, og lad endelig være med at fortælle andre (især kvinder) om det.