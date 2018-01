Krav til pensionister: Realiser dig selv

Nutidens menneske er hele tiden udsat for krav om at udvikle sig. At forbedre sig selv og nå sit fulde potentiale.

Og kravet forsvinder ikke, selv om vi trækker os tilbage fra arbejdsmarkedet. Også i seniorlivet er der krav om at holde sig aktiv og realisere sig selv.

Diagnosen kommer fra etnolog Aske Juul Lassen, som er forsker på Center for Sund Aldring i anledning af, at Politiken har fulgt Dorte Brink det første år, efter at hun holdt op på arbejdsmarkedet.

»De sidste 20 år har begreber som aktiv aldring eller ligefrem succesfuld aldring vundet frem. Det handler om at blive ældre på en god måde. Men især det med succesfuld aldring er et kontroversielt begreb, da det jo så også åbner for, at man kan fejle«.

Begreberne er dukket op i takt med, at nutidens seniorer er fysisk friskere og i takt med, at videnskaben har vist, at man selv, eksempelvis ved at være fysisk aktiv, har stor indflydelse på, hvordan man har det, når man kommer op i årene.

Begreberne står i grel kontrast til tidligere tiders opfattelse af alderdommen, hvor man, efter mange års arbejde, skulle slappe af, forklarer Aske Juul Lassen, som er postdoc på Københavns Universitet.

»Det er godt, at der er fokus på, at ældre kan have et sundt og spændende liv, men det er jo også et pres, som nogle ældre bliver trætte af«.

Pensionister må følge samfundets travlhedsetik

Idealet har medført et hav af aktiviteter til seniorer – lige fra seniorrejser til motionsløb, ligesom ældre over 65 år i dag er den befolkningsgruppe, sammen med børnefamilierne, hvor flest arbejder frivilligt.

Aske Juul Lassen har også i sit feltarbejde stødt på mange ældre, som i overgangen fra arbejdslivet til pensionistlivet foretager en dannelsesrejse, i stil med den unge tager efter gymnasiet. Derefter bygger de en ny ofte travl hverdag op.

»Samfundet har en travlhedsetik, hele samfundets rytme er travl. Så for at være en del af det sociale fællesskab kræver det, at man også er travl i pensionistlivet«, siger Aske Juul Lassen, der forklarer, at pensionistlivet i dag er i en brydningstid, hvor ældre må opfinde deres egen måde at være pensionist på.

»Det ser jeg tydeligt ved, at det altid er til debat, om man må bruge ordet pensionist, senior, gammel eller ældre – ligegyldigt, hvilket begreb jeg vælger, er der altid nogle, som synes, at det er forkert. Folk værger sig ved at få et prædikat, og det, tror jeg, handler om, at deres liv er så anderledes end det deres egne forældre og bedsteforældre havde, og at de selv skal definere seniorlivet«.

Det er sværere for mændene, hvis de ikke opbygger et nyt netværk eller opdyrker nye interesser. Så falder selvværdet, mens vægten stiger. Bent Mathiassen, Ældre Sagen

Gode pensioner og aktive år

Helt overordnet er den generation, som lige nu står foran pensionistlivet, historisk set, den på alle måder bedst stillede.

Det forklarer Claus Kjeldsen, som er administrerende direktør i Instituttet for Fremtidsforskning. Han har været formand for en tænketank under PFA-Pension, som i næste uge kommer med 30 anbefalinger til fremtidens seniorliv.

»De sidste 40 år er gennemsnitslevealderen steget 10 år, og det er gode og aktive år, vi lægger til«, siger Claus Kjeldsen.

Han fremhæver også, at rigtigt mange har gode arbejdsmarkedspensioner, som sikrer økonomien i alderdommen. Samtidig er tidligere tiders ideal om, at man skulle efterlade penge, forsvundet.

»Det er mulighedernes tid, hvis man planlægger«, siger Claus Kjeldsen.