To måneder efter: Tiden smuldrer

»Jeg savner ikke arbejdet. Det er utroligt, hvor hurtigt det er blevet historie, når man tænker over, hvor glad jeg var for det«, siger Dorte Brink.

Udenfor er det gråt og regn, men indenfor er kufferterne pakket til en måneds ferie i Toscana.

Hvad der skal komme i stedet for arbejdet, er stadig et åbent spørgsmål. Hun tillader sig at lade være med at sætte vækkeuret til at ringe om morgenen og sove »længe«, til ved halv otte-ottetiden.

»Nogle dage er formiddagen bare gået. En af dagene kom naboen forbi klokken 10: »Har du ikke tøj på endnu?«, sagde hun. Det var jo lidt pinligt. Og faktisk har jeg ikke lyst til, at formiddagene bare skal gå«.

Hun kan mærke, at hun er nødt til at få lidt struktur på hverdagen. Eksempelvis regler om kun at drikke vin i weekenden, for der er masser af anledninger også til hverdag. Men hvad skal der puttes ind i strukturen?

Hun overvejer frivilligt arbejde, men, som hun siger, det binder også. For har man meldt sig til at stå i en butik eller til at lektiehjælp, kan man ikke pludselig rejse en måned.

»Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge tiden til, og jeg vil gerne bevare følelsen af frihed lidt endnu. Jeg vil helt sikkert ikke bruge tiden på at gøre rent og blive for meget Hausfrau. Det var det, min generation gjorde op med«, slår hun fast.

Hun tænker ret meget over den del af livet, som er gået. Får »flashbacks«.

Dorte Brink var den første i sin familie, som fik studentereksamen, selv om faren først syntes, at det var noget pjat. Hun blev pædagog og politisk aktiv. Der mødte hun sin mand, som kom til Danmark som flygtning fra Chile.

»Jeg tænker ikke på, at det er sidste kapitel, jeg er begyndt på nu. Jeg kan huske, at min far sagde, at han sad yderst, da hans far døde, og man kan sige, at det er der, jeg sidder nu. Men jeg har ikke tænkt mig at falde ned foreløbig«.

Dorte Brink har for vane at læse dødsannoncer, og der kan hun se, at de fleste er født i 1930’erne.

»Så kommer døden jo tættere på. Men det er, som om os arbejdsfri ikke vil være ved, at vi er blevet gamle. Det er også noget med, at man har forladt arbejdet og den prestige, der var ved det«.

Dorte Brink er meget aktiv og engageret i sit lokalmiljø, men det kommunale seniorhus har hun ikke tænkt sig at bruge.

»Det er jo der, alle pensionisterne kommer«, hun griner lidt ad sig selv.

»Nok kan man spejle sig i, at børnebørnene bliver større, og derfor ved vi, at vi bliver ældre, men jeg synes ikke, at jeg er så gammel«, siger Dorte Brink og undrer sig lidt over sig selv, for egentlig har hun ikke haft det svært med at blive ældre, fordi det også førte til, at hun havde mere livserfaring.

»Men når man er 60 år, er man ældre, og når man bliver 70 år, så er man ved at være gammel. Når man har børn, som er nogle-og-40 år, så er man jo oldgammel. Det er noget underligt noget«.