Ryges brevkasse: Hvordan katten kom katten op på sybordet med fuglen?

Spurvehøg og kat på sybordet

Kirsten Nejst: Min datter og svigersøn bor i hus. De har en meget livlig kat, og den har en kattelem, så den selv kan gå og komme, som det passer den. Den mener, at min datters syplads på 1. sal er det bedste sted at være – betragter det vist som sin legeplads.

Forleden aften sad de og så fjernsyn, og katten lavede så meget larm på 1. sal, at min datter gik derop for at se, hvad den nu havde fundet på. Og hun troede ikke sine egne øjne: På sybordet sad katten og tjattede til EN SPURVEHØG! Ganske vist lille, sikkert en unge. Høgen var uskadt, men havde dårligt ben, og derfor kunne katten nemt få fat i den.

Min datter fik fat i fuglen og anbragte den i en kasse. Derefter kontaktede de dyreambulancen, der kom og hentede den.

Der var ingen åbne vinduer, ingen åbne døre, og det store spørgsmål er: Hvordan pokker fik katten slæbt fuglen gennem kattelemmen, op ad trappen til 1. sal og op på sybordet? Det er os en gåde!

Det viste sig, at falken godt kunne flyve. Den fløj fra kassen og satte sig på en ryggen af en lænestol.

Æbletræet var blevet alt for højt

Henrik Munk Nielsen: Vores æbletræ er vokset os over hovedet (som de jo gør), og jeg har derfor kastet mig ud i en beskæring af det. Men da jeg er opvokset med beton omkring mig i en forstad til København, har jeg intet begreb om, hvad jeg laver. Derfor spørger jeg dig, om mit arbejde ser nogenlunde ud – eller om det er helt håbløst?

Hvad er reglerne på området for beskæring? Jeg har søgt lidt på nettet, men jeg synes, man støder på modstridende forklaringer og grundregler. Derfor henvender jeg mig til mesteren selv.

Jeg nænner ikke at fælde træet, selv om vi aldrig bruger æblerne til noget, og frugterne egentlig kun er til irritation, når de – i hobetal – ligger på jorden. Træet giver ly og liv til områdets fugle og insekter – og så er det tillige smukt i sig selv. Det er bevaringsgrund nok for mig.

Søren Ryge Petersen: Det bedste, du har gjort, er, at du ikke har fældet træet, selv om det var blevet for stort, og æblerne ikke er værd at spise. Det værste, du har gjort, er at beskære det, inden du spurgte mesteren til råds. Så ville han nemlig have sagt, at du ikke skal skære de øverste grene over, som du har gjort, for det betyder bare, at træet sender en masse nye skud ud til erstatning. Om to år er de meterlange og skal klippes af igen, osv. I stedet for et smukt æbletræ med krogede grene får du en bedaget punker med pindsvinehår langt oppe.

Men du er lovlig undskyldt, for det er altså ikke nemt med denne form for beskæring, hvor man vil gøre et træ mindre.

Det vigtigste er, at man aldrig klipper grene – hverken tykke eller tynde – over, men saver dem af helt ved basis. Du kan nå at reparere lidt ved at fjerne de fleste af de grene, der nu stritter så smukt. Så kommer der ikke så mange nye skud fremover.

Men lov mig at lade træet leve videre uanset hvad. Hellere et grimt træ end slet intet træ (ligesom det med kagerne: hellere en dårlig kage end slet ingen kage).