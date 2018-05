Ryges klumme: Bøger om flora og fugle i farver burde være allemandseje

FOR ABONNENTER

I min fars lille kontor stod hans skrivebord, og på bagsiden af det var der et par små, indbyggede boghylder. Her stod de bøger, vi børn havde mest glæde af. Mange årgange af de gule ’Hvem, hvad, hvor?’, ’Mit Skatkammer’ i mange bind og ikke mindst ’Fugle i farver’ og ’Flora i farver’ plus en håndfuld mere natur i farver. Bl.a. vandt jeg ’Insekter i farver’, da jeg som 12-årig løste en rebus i Hjemmet.