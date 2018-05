Ryges brevkasse: Hvorfor er mine påskeliljer forsvundet?

FOR ABONNENTER

Jens Ole Villesen: Her i Thy kan man mange steder se påskeliljer i vejkanten, og de klarer sig udmærket uden nogen pasning overhovedet. Jeg forsøgte at kopiere grøftekanterne til min egen have og satte nogle påskeliljer på en række midt i min græsplæne. Mit håb var, at påskeliljerne ville vokse på samme tætte, vilde måde som i vejgrøften, og så ville jeg køre uden om blomsterrækken de første par gange, når jeg slog græs med plæneklipperen. Når de så var afblomstret, ville jeg ’rydde op’ og klippe bladene væk med plæneklipperen. Der kom nogle få blomster, men kun det første år. Næste år var der nogle spredte blade, og efter 3-4 år var det slut.