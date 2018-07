Ryges klumme: Græsset gulner, birkene drysser, høstanemonerne hænger. Vi har hedebølge, men herregud, det meste klarer sig jo

FOR ABONNENTER

Det er dagens første gerning – som det sikkert er for de fleste, der ikke bor i lejlighed og måske endda holder ferie. At gå en lille tur, få dagen ind under huden, ind i sanserne. Som jeg netop har gjort det – syv minutters havevandring. For valmuerne bliver ved, og hver morgen er der tusind nye, der lyser. Det samme med morgenfruerne. Et stort rød-orange prikmaleri, som Monet ville have elsket, især i dette morgenmodlys.