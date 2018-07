Slip for at købe ind: Inden længe kan du overlade din tur i supermarkedet til en robot Kunstig intelligens ændrer lige nu måden, vi shopper på. Allerede i dag udvælger netbutikkernes ’robotter’ alt fra bøger til sko for os. Inden længe vil kunstig intelligens også genkende dig, når du går ind i fysiske butikker. Er der grund til bekymring? Få svaret her.

Toiletpapir. Mælk. Rugbrød. Bananer. Kedelige indkøb, der gentager sig selv hver eller hver anden uge. Men hey, hvorfor ikke overlade den slags sure pligter til robotter?

»Vi er godt på vej i en retning, hvor digitale assistenter kan hjælpe os i alverdens sammenhænge. Et godt eksempel er alt det, du ikke gider købe, men er nødt til. Det kan du inden længe delegere til digitale assistenter, som gør det for dig«, siger Preben Mejer, digital fremtidsforsker ved RadrLab, der rådgiver private virksomheder og det offentlige om digitale trends.

Der er gode robotter, og så er der dårlige robotter Preben Mejer, digital fremtidsforsker

Ifølge ham befinder vi os som forbrugere et sted mellem fortidens e-handel og fremtidens a-handel. Bag a’et ligger artificial intelligence – på dansk: kunstig intelligens. Hvor e-handel er dig, der går ind i en digital butik i stedet for en fysisk, er a-handel en robot, der går ind i butikken før dig eller for dig.

»Der er gang i en rivende udvikling lige nu, som kommer til at betyde enormt meget for din indkøbsoplevelse. Kunstig intelligens vil både revolutionere den fysiske betjening i butikkerne og dine digitale indkøb«, siger Preben Mejer.

Fakta Hvad er kunstig intelligens? Kunstig intelligens forkortes ofte AI, efter den engelske betegnelse artificial intelligence. AI er evnen hos en maskine eller et computerprogram til at tænke, handle og lære som mennesker. AI er algoritmer, maskiner eller robotter, der er i stand til at interagere med deres omgivelser og handle på modtagne data på en måde, der anses for at være intelligent. AI efterligner den menneskelig tankeproces og adfærd. Ofte nævnes AI sammen med begrebet machine learning eller maskinlæring. Maskinlæring er den mest almindelige anvendelse af AI. Maskinlæring er computerprogrammer, der kan lære af data uden menneskelig hjælp. Allerede i dag bruges AI og maskinlæring flittigt. Apples digitale assistent, Siri, kan ved hjælp af AI genkende din tale, analysere data på nettet og give dig svar. Digitale assistenter bruges også i stigende grad i onlinehandel, fordi de løbende lærer mere om deres brugere for til sidst at vide så meget, at de er i stand til præcist at forudse (for)brugernes behov. Vis mere

Han er langtfra alene om at forudse forandringerne i vores shopping i de kommende år.

»Alle de store e-handelsfirmaer er i gang med at redefinere sig selv. De fokuserer massivt på kunstig intelligens. De kommer til at kunne forudse, hvad kunderne vil bestille, inden de har gjort det«, siger Thomas Terney, forfatter, foredragsholder og ekspert i kunstig intelligens.

Allerede nu kan du sige goddag til indkøbsrobotterne. En af Danmarks største dagligvarekoncerner, Coop, lader i dag digitale assistenter hjælpe dig med at købe ind. I Coop.dk’s onlinesupermarked finder du en masse opskrifter. Vælger du en af dem, vil en algoritme regne ud, hvilke madvarer der skal i din indkøbskurv.

»Kunstig intelligens og algoritmer skal gøre livet mere convenient for kunderne. Mere bekvemt og personligt. Det er som at få din egen assistent. En butler«, siger Morten Viktor, kommerciel direktør i Coop.dk Mad.

Coops intelligente opskrifter er i realiteten en slags ’smarte’ måltidskasser, som afleveres ved hoveddøren med alle de fornødne ingredienser i. Smarte, fordi algoritmen også kan se, at du i mandags købte et spidskål, hvor du kun skulle bruge halvdelen i opskriften. Derfor sørger den for, at du ikke køber et nyt til torsdagens måltid.

»Derfor handler smarte måltidskasser også om at minimere madspild. Køber du ind til flere dage, regner den digitale assistent ud, hvilke og hvor mange varer du skal bruge på tværs af opskrifterne«, uddyber Morten Viktor fra Coop.dk Mad.

Droner flytter varer

I USA har supermarkedskæden Target succes med abonnementsservice på basisvarer, hvor robotten regner ud, med hvilken frekvens kunden køber gulerødder eller køkkenrulle og automatisk foreslår at putte dem i en kurv, der kommer ud til kunden. En service, Coop.dk Mad overvejer til det danske marked.

Også i USA har Google Home netop indgået et samarbejde med supermarkedsgiganten Walmart, så kunderne kan lave stemmestyret indkøb fra hjemmet. Og Amazon, verdens største e-handelsvirksomhed, har udviklet den stemmestyrede digitale assistent Alexa, som man kan tale til og bede om at købe ind for sig. Alexa findes ikke på dansk endnu, men Google er på vej med en tilsvarende dansk assistent til efteråret.

»Du kan spørge den om alt muligt. Læse din e-mail, skifte kanal på dit tv eller købe alverdens ting. Alt sammen fra din sofa«, fortæller Preben Mejer, digital fremtidsforsker.

Men ikke nok med det, på baggrund af din købshistorik kan a-handelsgiganter som Amazon forudse, hvad du har brug for, før du har brug for det. Det betyder ultrakorte leveringstider, fordi onlinebutikken allerede har bragt varerne hen på et lager i nærheden. I handelssprog hedder det predictive shipping, som på dansk kan oversættes til ’forudsigende levering’. I store dele af USA kan Amazon levere gratis inden for to timer. Den kinesiske pendant Alibaba har en supermarkedskæde, Hama, der leverer dagligvarer inden for 30 minutter.

»Visionen med predictive shipping kan endda i et Amazon-fremtidsscenario betyde, at varen ligger i den ene side af dit køleskab – stadig som Amazons ejendom. Når du så får brug for den, så skubbes den over i den anden side. Hvis du ikke får brug for den, eller naboen får brug for den, så flytter en drone varen over i naboens køleskab«, fortæller Preben Mejer.

Vi slipper for ligegyldige varer

Boghandlen Saxo.com er en af de danske e-handelsvirksomheder, der er længst fremme med a-handel.

Helt konkret opsamler Saxo.com data om sine kunders adfærd i netbutikken. Hvad de søger efter, køber og ikke køber plus demografiske data. Herefter finder algoritmer mønstre i de mange data og deler kunderne op i kasser.

»Maskinen finder for eksempel ud af, at der findes en særlige gruppe af folk, der køber krimier, som også interesserer sig for faglitteratur. Det er jo meget forskellige kategorier, men på grund af machine learning kan vi se, at der alligevel er særlige læsertyper, som er interesseret i begge dele«, forklarer Claus Kenberg, datadirektør hos Saxo.com.

Den viden bruger Saxo.com til at give hver kunde en score i forhold til en given bog. Hvor sandsynligt er det, at netop den kunde vil købe den givne bog.

»Vi har 650.000 aktive kunder hos Saxo.com. Og vi har 15 millioner bøger. Scoren bruger vi til at foreslå bøger, som er relevante for dig. Du skal jo ikke have hele kataloget fra Bauhaus, hvis du kun er interesseret i 4 af siderne. Det er jo de 100 siders informationsoverload, der får dig til at sige nej tak til reklamer. Hvis du kan nøjes med de 4 relevante sider, vil du måske gerne have kataloget«, forklarer Claus Kenberg fra Saxo.com.

Det vil blive en hjælp for dig som kunde, men det vil nok også give de fleste gåsehud, at maskiner kender os så godt Preben Mejer, digital fremtidsforsker

Ekspert i kunstig intelligens Thomas Terney mener også, at e-handelsvirksomhedernes brug af data og kunstig intelligens langt hen ad vejen er til kundernes fordel.

»Kunstig intelligens sørger for, at du ikke møder 50.000 sko i onlinebutikken, men kun de højhælede, hvis det er dem, du altid køber. Ligesom det også er kunstig intelligens, der sørger for, at du ikke ser alt på Facebook, men kun de nyheder, du interesserer dig for. Der sker en mikrosegmentering af kunder ned i måske 1.000 profiler, som gør din brugeroplevelse bedre«, siger han.