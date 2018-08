Ryges brevkasse: Hvorfor er det ene æble helt lyst? Og hvad med det rådne boskoop-træ, skal det fældes?

FOR ABONNENTER

Peter Talleruphuus: Jeg har et ca. 15 år gammelt ingridmarieæbletræ i haven. Som regel giver det mange æbler. I år har jeg opdaget, at der på en af grenene i toppen vokser en anden sort – et lyst æble! Jeg aner endnu ikke hvilken sort, eller hvordan det smager, men venter spændt på høst. Ved du – eller andre – hvad der kan være sket?