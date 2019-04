Dele af Påsken er en gåde for traditionsforskere: »Påskeharen er et vanvittigt kapitel for sig«

Gækkebrevet er i familie med aprilsnar og majkat. ’Påske’ betyder oprindelig forbigang, og et æg kan symbolisere Jesu opstandelse. Haren, som gemmer æg i haven, er et kapitel for sig selv – og en gåde for traditionsforskerne.