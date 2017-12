Børnemagtsveteraner: Hvor er curling-børnenes oprør?

Erik Sigsgaard synes, at diskussionen om, hvad børn mister i institutionerne, er helt fraværende.

»Når børnene ikke har tid til at lære at få venner, må de have klassens time til at lære det. Og når de ikke har frihed til at lege, opfinder vi bare yderligere institutionalisering i form af legegrupper, hvor de voksne skal organisere børnenes leg også i fritiden«, mener Erik Sigsgaard.

Han mener, at hvor 1950’ernes autoritære pædagogik blev afløst af 1960’ernes opgør med autoriteterne, så er den i dag afløst af en ny form for autoritær opdragelse, hvor barnet er omringet af en »hær af opdragelsesagenter«.

»Det er lærere og pædagoger og andre professionelle. Mange er humane og venlige, men der bliver også skældt meget ud, og der er meget lidt plads til, at børnene selv kan hitte på, hvad de har lyst til«.

Grev Lyhne er også kritisk over for udviklingen. Især er han mismodig over, at børn og unge tilsyneladende har glemt »den kraft fællesskabet har«.

»Børn har ikke lært det med oprør. Når jeg flere gange om året ser tusinder af børn og unge stå i kø til de store tv-selskabers talentkonkurrencer, hvor de skal konkurrere for, at en af dem får lov til at optræde, ville jeg ønske, at de vidste, at de bare skulle finde andre unge med samme drøm. Hvis de gav 50 kroner hver, så kunne de leje en sal, og så kunne de alle sammen komme til at optræde«.

I stedet for at danne fællesskaber selv, mener han, at unge er del af en række tvangsfællesskaber. Eksempelvis en bank – for i dag alle skal have en bankkonto.

»Hvorfor laver de unge ikke en ungdommens bank? Så kunne de selv tjene pengene, og for dem kunne de bygge kollegier«, siger Grev Lyhne.

Mange børn har det bedre

Men fortiden havde også skyggesider. Af Peter Øvig Knudsens bog om bz-bevægelsen fremgår det, at miljøet omkring Børnemagt på Christiania tiltrak pædofile mænd. Og at en manager for Parkering Forbudt fik en dom for seksuelle overgreb.

Vibeke Borberg understreger også, at børn generelt har det meget bedre i dag.

»Dengang var der flere, som gik for lud og koldt vand. Flere, som faldt igennem systemerne, eller som boede i hjem, hvor der manglede ressourcer enten materielt eller i form af overskud til omsorg«.

Når det er sagt, mener hun, at der er meget, børn kunne gøre oprør imod. Især fremhæver hun, den »overvågning«, børn er genstand for. Med mobiltelefonen kan forældre altid komme i kontakt med børnene, og forældrene ved altid, hvad de laver. Det giver mulighed for at være bekymret for alt det, som kan gå galt, oplever Vibeke Borberg.

I dag er der også en kontakt mellem skole, sfo og forældre, som gør, at børnene let »stemples«, mener hun.

»Da jeg var barn var kontakten til skolen to årlige møder og en infoseddel med hjem i ny og næ. I dag er der forældreintra, hvor forældrene kan følge med i alt i skolen, og der er også et flow af informationer mellem skole og sfo, sådan at det, som er sket i skoledagen, følger med ind i fritiden. Børn har ingen mulighed for at begynde på en frisk. Da jeg var barn havde vi meget mere frihed, og vi kunne i højere grad præge vores egen historie«.

Vibeke Borberg oplever, at børn og unge er mere under pres, og det kan være en af grundene til, at vi ikke ser et oprør.