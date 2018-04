Delebørn fortæller: »Hvis de sagde, at de blev kærester igen, ville jeg nok blive sur på dem« Alberte på 15 år har tre hjem. Et hos sin mor i Åbyen, et hos sin far i Horne og et på efterskolen i Aabybro, som hun deler med fire andre. Albertes forældre blev skilt, da hun gik i børnehaveklasse, men hun kan stadig huske følelsen i kroppen, da de fortalte om skilsmissen: »Alt stivner ligesom inden i én og følelsen bevæger sig ud i alle lemmer«.

To hjem Flere skilsmissebørn bor på skift lige meget eller næsten lige meget hos deres far og mor. Deres barndom udfordrer vores forestilling om familien som en enhed under samme tag. Politiken giver ordet til børnene selv for at høre om deres hverdag.

Jeg gik i børnehaveklasse, da mine forældre blev skilt. De hentede mig hos en veninde, jeg havde leget med, og fortalte det, da vi kom hjem. Min lillebror var kun fire, så han forstod ikke rigtig, hvad der skete. Begge mine forældre græd. Og så begyndte jeg at græde. Det kom bag på mig, at de skulle skilles. Jeg forstod det nok i virkeligheden heller ikke i starten.

Jeg kan ikke huske, hvad jeg tænkte, da de fortalte det, men jeg kan tydeligt huske, hvordan det føltes. Det er en følelse, man kan genkende. Også flere år efter. Jeg fik præcis samme følelse i kroppen, da min far fortalte, at han havde fået en ny kæreste.

I starten boede min mor hos nogle veninder, og så boede min far hos nogle venner. Eller familie. Det var først, da de flyttede frem og tilbage, at jeg forstod, hvad en skilsmisse faktisk handler om

Den er svær at forklare. Man føler sig skidt tilpas. Alt stivner ligesom indeni en, og følelsen bevæger sig ud i alle lemmer. Det er som et chok, man får, men det går heldigvis væk igen.

I starten boede min mor hos nogle veninder, og så boede min far hos nogle venner. Eller familie. Det var først, da de flyttede frem og tilbage, at jeg forstod, hvad en skilsmisse faktisk handler om. Nu bor de begge to i nye huse, men kun et par kilometer fra hinanden.

Jeg har mit eget værelse begge steder. Det er rart, at man har et sted, hvor man kan gå ind og slappe af, lukke døren og få ro. Det går mine forældre også meget op i.

Jeg har selv indrettet værelset hos min mor. Det er i mørke farver, og det er der, jeg har alt mine make-up og meget af mit tøj. Hos min far er værelset lige nu hvidt og klassisk, og på efterskolen har jeg taget lidt med fra hvert værelse, så jeg føler mig hjemme. Et FC Barcelona-tørklæde fra min far og en lyskæde fra værelset hos min mor.

Alberte 15 år fotograferet hos sin far Foto: Louise Herrche Serup

På en måde er man lidt to forskellige personer, når man er det ene og det andet sted. Hjemme hos min far snakker vi meget om fodbold. Der er jeg lidt en fodboldpige. Hos min mor er det anderledes. Der er jeg nok mere en pige-pige. Det er også forskellige regler, man skal indrette sig efter. Af og til kræver det tilvænning, og det kan godt være svært at omstille sig. Der skal man have hjertet til at tænke, at man er et nyt sted med en ny seng og nye regler. Men nu har jeg efterhånden prøvet det mange gange, og det bliver lettere og lettere. Jeg er blevet god til at tilpasse mig mine omgivelser. Det tror jeg mere man gør, end folk, der er vant til at bo samme sted hele tiden.

Syv syv, otte fjorten og så hver anden weekend

Dengang de lige var blevet skilt, var jeg syv dage hos min mor og syv dage hos min far. Men så fik jeg talt med mine forældre om, at jeg gerne ville have lavet det om, fordi jeg følte, at man var på besøg begge steder, når det var så kort tid. Det var som om, at man ikke rigtig havde et ordentligt hjem. Så blev det til en løs otte til fjorten dages ordning, alt afhængigt af, hvad der lige passede.

Nogle ting har jeg to af. De samme to slags trøjer, de samme slags bukser. Faktisk har mine veninder også nogle gange givet mig to af den samme slags make-up, så jeg kan have en hvert sted. Og jeg har også haft fodboldstøvler begge steder. Alberte, 15 år

Vi har haft mange forskellige deleordninger og byttedage. Mens jeg har været på efterskole, har min lillebror på tretten fået syv-dages ordningen igen, og så følger jeg ham, når jeg skal hjem. Hvis han er hos min mor, når jeg skal hjem i weekenden, tager jeg også hjem til hende. Så behøver jeg nemlig ikke tage stilling til, hvor jeg skal hen eller vælge, hvor jeg helst vil være.

Når man vælger en, vælger man en anden fra. Selv om ens forældre siger, at de bare gerne vil have, at vi er glade, bekymrer jeg mig stadig om dem. Jeg er bange for, at de bliver kede af det, hvis jeg vælger en af dem fra.

Det er dejligt, at de rigtig gerne vil være sammen med en, når man så er hjemme hos sine forældre. Til gengæld har det altid været umuligt at sove sammen med sine veninder på en byttedag. Der vil de gerne have en for dem selv, fordi der er gået så lang tid.

Man glemmer altid noget

Det med, at man ikke har en base og skal pakke sine ting og vænne sig til, hvor man er, det kan være hårdt. Jeg har kuffert, sportstaske og vasketøjskurv, som jeg slæber med frem og tilbage fra sted til sted. Det er irriterende hver gang man skal det, og jeg glemmer nærmest altid noget. Min oplader, min parfume. Så skal jeg enten have min mor til at køre forbi med det, eller undvære det, indtil jeg kommer tilbage. Jeg har faktisk glemt min iPad og min computer på efterskolen i den her weekend. Det er rimelig irriterende.