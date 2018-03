Flere skilsmissebørn er lige meget hos mor og far

Fakta Hos både far og mor I 1994 havde 4 procent af skilsmissebørnene en ligelig deleordning. I 2009 gjaldt det 18 procent af de 7-årige i 2013 var det 31 procent. For de helt små børn er andelen tredoblet, fra 9 procent i 2009 til 30 procent i 2013. 1/3 af alle børn oplever i løbet af opvæksten, at deres forældre går fra hinanden. Årligt er det omkring 25.000 børn. Kilde: SFi, Vive og Danmarks Statistik

To hjem, to senge, to tandbørster, to klædeskabe og to forskellige morgenrutiner. Lige uger i det ene hjem og ulige uger i det andet. Op mod 50 skift på et år.

Sådan er hverdagen for et stigende antal skilsmissebørn. Deleordninger, hvor børnene er lige meget eller næsten lige meget hos begge forældre, er de sidste to-tre årtier gået fra at være et særsyn til at være mainstream, når forældre går fra hinanden.

I Politiken fortæller børn de næste dage om at have to hjem. Om tasken, som skal pakkes, om savn, om frihed, og om at ville gøre et godt indtryk på fars nye kæreste. For i dag er det hver fjerde skilsmissebarn, som har to hjem – og meget tyder på, at der fremover bliver flere børn med 7/7-ordninger eller noget, som ligner.

Sociolog Mai Heide Ottosen har forsket i udviklingen. Hun fortæller, at den typiske deleordning i begyndelsen af 1960’erne var et besøg hver anden eller hver tredje søndag normalt uden overnatning og så et ophold i ferierne. Barnet boede i langt de fleste tilfælde hos moren.

To hjem Flere skilsmissebørn bor på skift lige meget eller næsten lige meget hos deres far og mor. Deres barndom udfordrer vores forestilling om familien som en enhed under samme tag. Politiken giver ordet til børnene selv for at høre om deres hverdag.

det er i øjeblikket middelklasseforældre i byerne, som vælger at dele tiden med barnet lige, og det vil nok blive udbredt til andre grupper også. Mai Heide Ottosen, Vive

»Når jeg dykker ned i de gamle betænkninger, så tyder alt på, at en meget begrænset samværsordning var det mest almindelige. Det med overnatninger og hele weekender kom senere. Der var også børn, som helt mistede kontakten til deres far«, siger Mai Heide Ottosen, seniorforsker ved Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

I 1970’erne begyndte skilsmissetallet at boome, og i begyndelsen af 1980’erne omtales det eksotiske fænomen en »ligedelingsordning« for første gang i en betænkning fra en Børnekommission, som kom med anbefalinger til et bedre liv for børn: »Både herhjemmefra og fra udlandet foreligger der beretninger om, hvorledes fraskilte forældre praktiserer en reel deling af omsorgen for barnet på den måde, at barnet bor hos dem på skift.. ( )...Med den lige deling oplever barnet kontinuerlige hverdagsforløb med begge sine forældre og kan bevare kærlighedsforholdet uden voldsomme brud«, står der i betænkningen.

Kommissionen ender med at foreslå, at »praksis i »normale« samkvemsretssager i fremtiden ændres, så samkvemsretten udover den nuværende week-end og ferieordning suppleres med ret til samkvem 1 ugentlig eftermiddag på en hverdag«. Det var i 1981.

Siden er meget sket. Da SFI første gang registrerer børn i ligedeleordninger i 1994, omfatter det fire procent af skilsmissebørnene, og tallet er siden steget, så det i dag er 25 procent af skilsmissebørnene, som har to hjem. Mai Heide Ottosen peger på flere grunde til udviklingen.

Helt overordnet er holdningen til skilsmisser ændret i takt med, at der blevet flere af dem. Det er blevet mere almindeligt, at par går fra hinanden, og hvor skilsmisse engang var skamfuldt og socialt deklasserende er det i dag generelt accepteret. De par, som i dag går fra hinanden, er »andengenerations skilsmisseforældre«, som Mai Heide Ottosen udtrykker det.