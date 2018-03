Politiken giver ordet til børnene selv for at høre om deres hverdag.

Deres barndom udfordrer vores forestilling om familien som en enhed under samme tag.

Flere skilsmissebørn bor på skift lige meget eller næsten lige meget hos deres far og mor.

Carl, 14 år: »Jeg tænker ikke så meget på, om de mon savner mig, når jeg er væk« Der er en direkte busforbindelse mellem 14-årige Carls to hjem. Og det tager mindre end et kvarter at cykle. Den korte afstand gør hans hverdag som delebarn lettere.