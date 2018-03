Forskning: To hjem er lige så godt som kernefamilien for børns trivsel

To hjem Flere skilsmissebørn bor på skift lige meget eller næsten lige meget hos deres far og mor. Deres barndom udfordrer vores forestilling om familien som en enhed under samme tag. Politiken giver ordet til børnene selv for at høre om deres hverdag.

Det er blevet kaldt nutidens største sociale eksperiment; skilsmissebørn, som bor lige meget eller næsten lige meget hos deres far og mor. De bliver rodløse og stressede, har det lydt. Men faktisk viser forskning, at de trives.

Især har forskning fra Sverige vakt opsigt. I nabolandet er lige deleordninger endnu mere populære end i Danmark, her er det omtrent hver tredje skilsmissebarn, som har to hjem. Et stort studie publiceret sidste år, viser, at 10-18 årige børn i deleordninger klarer sig lige så godt socialt, psykisk og økonomisk, som børn i kernefamilier, fortæller Emma Fransson, som forsker ved Center for Health Equity Studies, Stockholms Universitet.

»Delebørns liv ligner det liv, børn i kernefamilier lever, mere end man skulle tro. Det overraskede os, for man skulle tro, at det brud, det er, når forældre går fra hinanden, ville gå ud over trivslen, og at det ville være svært at bo to steder, men der er næsten ingen forskelle«, siger Emma Fransson, som er del af det såkaldte Elvis-projekt, der forsker i ’barn i växelvis boende’, som det hedder på svensk.

Børn er mere udadvendte, åbne end tidligere, hvor børn var tynget af strenge moralske normer. Børn i dag er gode til at skabe kontakter og fastholde venskaber. De har gode sociale kompetencer, som gør, at de kan tilpasse sig. Psykolog Per Schultz Jørgensen

Forskerne så på data fra 5.000 børn. Det var eksisterende data, så der var ikke tale om, at forældre og børn i spørgeskemaerne talte sig op mod en påstand om, at delebørn mistrivedes. De børn, der trivedes dårligst, var skilsmissebørn, som kun boede med den ene forældre og altså havde en begrænset deleordning med den anden forældre. Emma Fransson mener, at det er et positivt budskab.

»Mange forældre er urolige for, hvordan det påvirker barnet at bo to steder, men det ser ud til, at børnene tilpasser sig og har fordele af at kunne trække på begge forældres ressourcer, både økonomisk og på andre måder«.

Emma Fransson fremhæver også et studie af børn i børn i alderen 3-5 år, hvor forskerne så på forekomsten af psykologiske problemer, heller ikke her fandt forskerne forskelle. Der er endnu ikke forskning, som viser, hvordan helt små børn mellem 0-3 år trives med ikke at have en fast base. Det er ellers interessant i Danmark, hvor netop andelen af de helt små skilsmissebørn, som bor i 7/7-ordninger, er steget fra 9 procent i 2009 til 30 procent i 2013.

Emma Fransson påpeger, at forskerne heller ikke ved, om delebørnene netop var børn, som havde det godt inden skilsmissen. Derfor er de i gang med et forskningsprojekt, hvor de både kan følge børnenes trivsel før og efter skilsmissen. Hun mener derfor heller ikke, at forskningen kan bruges til at anbefale en 7/7-ordning.

»»Det kræver, at barnet har en nær relation til begge forældre før skilsmissen, eller at man opbygger en nær relation, inden man har en færdig 7/7-ordning. Desuden skal forældrene have godt samarbejde, som skal bygge bro mellem de to hjem«.

En særlig gruppe forældre

Mai Heide Ottosen, som er seniorforsker ved Vive - Det Nationale Forskningsinstitut for Velfærd, lavede også i 2012 et studie om børn i 7/7-ordninger, som viste, at de trivedes. Hun påpeger dog, at det er en særlig gruppe forældre, som vælger en ligelig deleordning.

»Vi ved ikke, hvad der er effekt af ordningen, og hvad som er bagvedliggende faktorer. Generelt er det forældre i middelklassen med to gode lønninger, som vælger en lige deleordning, så der kan være en social selektion. Det kræver jo, at man har råd til at have et værelse stående tomt hver anden uge. Det er også forældre uden store indbyrdes konflikter«, siger Mai Heide Ottosen, der også påpeger, , at der ikke findes studier, som viser, effekten på længere sigt.