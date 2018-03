Delebørn fortæller: »Jeg har vænnet mig til ikke at se min mor eller far en hel uge« Sigrid på 7 år og Hjalte på 9 år synes, at det var sjovere, da deres forældre var kærester for to år siden. Men de har vænnet sig til at skifte hjem, selv om Sigrid godt kan blive lidt ked af det på skiftedagen.

To hjem Flere skilsmissebørn bor på skift lige meget eller næsten lige meget hos deres far og mor. Deres barndom udfordrer vores forestilling om familien som en enhed under samme tag. Politiken giver ordet til børnene selv for at høre om deres hverdag.

Sigrid: Hos min far kan vi se fjernsyn, men hos min mor har vi et fjernsyn, der kun kan spille wii. Hos mor laver vi tit kreative ting, jeg har en gang syet en bluse til min lillesøsters dukketøj.

Hjalte: Hos mor vågner vi, så krammer vi og tager tøj på. Man har tøjet på, når man spiser morgenmad. Så børster vi tænder, og hvis man er færdig før, må man lege, eller jeg må kigge på mine rollespilsting på telefonen.

Sigrid: Hos far vågner vi og krammer, og så ser vi fjernsyn i sofaen, mens far går i bad. Vi spiser også morgenmad i sofaen. Når far er færdig i bad, skal vi slukke og børste tænder. Så siger far, når vi skal køre.

Far køber meget pizza og laver lasagne, mens min mor laver nye ting. Vi skal smage noget med broccoli, æg og skinke. Sigrid, 7 år

Sigrid: Min far synes, at jeg skal være 18 år, før jeg må få huller i ørerne, mens mor synes, at jeg må få dem, når jeg er 10 år.

Hjalte: Det var bedre, dengang min far og mor var kærester. Det var bare sjovere. Men nu har jeg vænnet mig til det.

Foto: Louise Herrche Serup Sigrid fotograferet hos sin far.

Foto: Louise Herrche Serup Sigrid fotograferet hos sin mor.

Sigrid: Jeg kan godt blive ked af det og have det svært på skiftedagen. Jeg blev også ked af det, da de blev rigtigt skilt. Først holdt de bare en pause. Men da de blev rigtig skilt, blev jeg ked af det, fordi jeg godt kunne lide det, da de var sammen.

Hjalte: Jeg synes, at det er langt tid siden, at de blev skilt. Men ikke i forhold til andre, for der er nogle, hvor forældrene har været skilt hele deres liv.

Sigrid: Sådan er det hos en, vi kender.

Hjalte: Det er bedre, for så har de aldrig set deres forældre sammen, og så er de ikke så kede af det.

Sigrid: Vi har skiftedag om onsdagen. Vi har en taske, hvor vi tager lidt ting med frem og tilbage. Jeg har lige fået en flot kjole af en veninde, hun kunne ikke passe den, så den tager jeg med. Og så vores iPad og telefoner. Det er min far og mor, som afleverer tasken, vi har den ikke med i skole.

Det bedste er, når man kan have sin forældre uden sine søskende, hvis jeg for eksempel er hjemme hos far alene. Eller nogle gange når vi ser en film, de andre ikke må se, for eksempel Transformers og Star Wars, så sidder vi i stuen. Hjalte, 9 år

Hjalte: Det bedste ved at være skilsmissebarn er, at man får flere penge. Jeg har også fået mere rollespilsudstyr.

Sigrid: Man får også større ting; jeg fik en cykel i julegave.

Foto: Louise Herrche Serup Hjalte fotograferet hos sin mor.

Hjalte: Jeg fik en meget dyr racerbil. Og min lillesøster, som er 4 år, fik en iPad! Vi holder tre fødselsdage – en for os selv, en for vores venner og en for familien. Sådan har vi altid gjort. Vi er alle sammen sammen om morgenen.

Sigrid: Hos mor ser vi nogle gange film efter aftensmaden, det gør vi ikke hos far. Mor ligger og laver massage på os, når vi skal sove, far siger bare godnat og går.

Hjalte: Jeg er altid længere oppe end jer, for jeg ligger og læser.