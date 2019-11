Skubbede sig baglæns med sine tæer: 52-årig lammet mand gennemfører sit 12. maraton i kørestol

David Fraser var den sidste til at gennemføre, men stadig virkelig stolt over at han nu endnu engang kunne gennemføre et New York City Marathon i kørestol.

Som den allersidste nærmede Dave Fraser sig mållinjen til New York City Matathon. Hundredvis af glade mennesker jublede af ham på sidelinjen, selvom mørket for længst havde lagt sig over New York City. De 42,2 kilometers maratondistance var blevet tilbagelagt i kørestolen. Langt det meste af ruten baglænd - skubbet af sted med tæerne hele vejen.

52-årige David Fraser fra Brooklyn er spastiker og sidder derfor i kørestol. På trods af det har han lige gennemført sit 12. New York City Marathon i sin kørestol.

I et maraton løber man jo. Det syntes Dave også, så selvom han sidder i kørestol, formår han stadig at ’løbe’. Ingen hænder bliver nemlig brugt, når Dave triller over målstregen i sin kørestol.

Som sagt gennemførte Dave Fraser baglæns. Han sidder i sin kørestol og skubber sig frem med sine tæer. Dave er født med sin sygdom og har derfor aldrig rigtig kunnet gå. Sygdommen påvirker dele af hjernen, der kontrollerer bevægelse og muskler. Men selvom han ikke er fysisk stærk, er han stadig målrettet og vil for hver en pris gennemføre.

»Så længe jeg ikke vågner op med et drop i min arm, vil jeg gennemføre løbet«, har Dave Fraser sagt til The Wall Street Journal.

Dave er også hurtigere, når han kører baglæns og bruger sine fødder, da han er meget svag i armene. Hans fødder har deres helt egen funktion, når Dave begiver sig ud i verden baglæns. Hans venstre fod styrer retningen, og den højre fod skubber ham frem. Han siger selv at det er ligesom at styre en bil. For ham er hans kørestol hans egen lille bil, og det gør ham glad at tænke på kørestolen på den måde, fordi han aldrig kommer til at køre bil.

Det startede på arbejdet

I år 2007 begyndte den nu rutinerede maratonløber at træne sig op til sit første New York City maraton. Han har lige siden løbet dem alle baglæns.

Dave Fraser fortæller i et interview på YouTube med Will Sanchez, som selv er maratonløber, at han begyndte at løbe på grund af sit arbejde. Det begyndte med et wellnessprogram med arbejdet.

Her blev alle bedt om at lave en fysisk udfordring, fordi at de ansatte skulle blive sundere. Da Dave fik udfordringen, blev han spurgt, om han troede, at han kunne gennemføre.

»Hell yeah«, svarede han - han tvivlede overhovedet ikke på egne evner. Han fortæller også, at han altid har drømt om at løbe et New York City Maraton. Det har været en drøm, siden han var 7 år.

Drømmen begyndte efter at have set et maraton i fjernsynet som lille. Den blev dog lagt på hylden, fordi Dave Fraser ikke kunne gå. Han havde aldrig troet, at det kunne lade sig gøre, men han ville ikke lade sin sygdom stoppe ham fra at forfølge sine drømme, så da han fik chancen, greb han den.

Morgenen efter han fik udfordringen, begyndte hans benhårde træning i Central Park i New York. Han havde ikke mange mål til sin første træning; han vidste faktisk ikke hvad han lavede. Ikke nok med at det var hans første løbetræning nogensinde, så var det også »en brutal varm sommerdag«, som han selv siger.

Under træningen mødte han Will Sanchez. De begyndte at løbe sammen, og efter den træning, besluttede Will, at han ville hjælpe Dave med at blive klar til hans første maraton. De har løbet sammen lige siden.

Kilder: YouTube (Will Sanchez), The Wall Street Journal, CNN og ESPN.