To danske stortalenter er kun få brøkdele af et sekund fra flot triumf Den danske mester Mads Pedersen og Lasse Norman blev henholdsvis nr. 2 og 3 på prologen i Herald Sun Tour

For de to danske stortalenter, den nationale mester Mads Pedersen (Trek-Segafredo) og Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport) bød førstedagen i det fem etaper lange australske arrangement Herald Sun Tour både på umiddelbar skuffelse og forventningsfuld glæde.

På den 1,6 km lange prolog i Melbourne tilkæmpede begge sig plads på podiet, hvilket i sig selv er opmuntrende, men begejstringen over det flotte resultat dæmpedes af den kendsgerning, at de var under et sekund fra sejren.

Den snuppede den tredobbelte britiske OL-guldvinder i holdforfølgfelsesløb Ed Clancy, der på landevejen repræsenterer 3. divisionsholdet JLT Condor, og som tilbagelagde den ultrakorte distance i 1.54.74 minutter, hvilket svarer til en gennemsnitshastighed på 50,526 km/t.

Danskerne slået med 64 og 72 hundrededele

22-årige Mads Pedersen var 64 hundrededele af et sekund langsommere, mens den snart 26-årige Lasse Norman, der i søndags vandt bjergkonkurrencen i WorldTour-løbet Cadel Evans Great Ocean Road Race, blev slået med yderligere otte hundrededele i en optakt, hvor forskellene naturligt nok var særdeles beskedne.

Dog må feltets største stjerne, colombianeren Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), der sæsondebuterer ved denne lejlighed, endnu engang erkende, at enkeltstart ikke er hans speciale, idet han satte 14 sekunder til - et handikap som i den sidste ende dog ikke behøver at være alt for tyngende.

De to andre danskere i løbet, debutanterne Casper Pedersen (Aqua Blue Sport) og Niklas Eg (Trek-Segafredo) blev nr. 30 og 87 blandt de 101 startende med minus på henholdsvis 8 og 15 sekunder.

Mester med blandede følelser

Mads Pedersen lægger ikke skjul på, at det er med blandede følelser, han ser tilbage på dagens facit.

»Det er altid en smule bittert at blive nr. 2«, siger den unge dansker til Herald Sun Tours hjemmeside.

»Jeg havde virkelig sat næsen op efter at vinde i dag, men jeg må jo bare se i øjnene, at jeg blev besejret af en bedre konkurrent, så derfor er jeg på den anden side også glad for resultatet«.

»Og så handler det om at se fremad, for vi skal kæmpe for at få førertrøjen, når vi nu er så tæt på, og jeg tror da, at der er en chance for, at det kan lykkes«.

OL-guldvinder er lykkelig for førertrøjen

Den sejrende Ed Clancy nærer ingen illusioner om, at han skal slutte sig til sine to berømte landsmænd Chris Froome (2016) og Bradley Wiggins (2009) på listen over de samlede vindere af Herald Sun Tour.

»Jeg er ret sikker på, at jeg må af med førertrøjen i hvert fald på 3. etape, men det er da fantastisk at have fået denne start«, lyder det fra Ed Clancy, der blev sendt af sted allerede som nr. 10, og derfor måtte gennem adskillige nervepirrende øjeblikke – ikke mindst da Mads Pedersen og Lasse Norman var i aktion – inden han kunne juble over triumfen.

»Det er min flotteste sejr som landevejsrytter, og måske også den største, jeg kan gøre mig håb om at opnå i denne sammenhæng. Det passede mig vældig fint, at vi kun skulle køre 1,6 km, og nu ser jeg bare frem til at skulle optræde i den gule trøje i morgen«.

Kongeetapen venter på lørdag

Herald Sun Tour fortsætter i morgen med 161 km fra Colac til Warnambool, hvor ikke mindst vinden kan komme til at spille en afgørende rolle.

Og så rummer Herald Sun Tours historik den interessante kendsgerning, som siger, at der siden 2014 har været tradition for, at førertrøjen skifter indehaver allerede efter 1. etape.

Løbets sværeste udfordring dukker op på lørdagens næstsidste etape, når de 218 km slutter på Lake Mountains, og her vil øjnene uundgåeligt være rettet mod Esteban Chaves.