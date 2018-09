Før dyst om tempotronen: Tårnhøje storfavoritter tørner sammen med vidt forskellig VM-baggrund Rohan Dennis anses som den mest fremtrædende udfordrer til den forsvarende hollandske verdensmester Tom Dumoulin, men australieren er aldrig kommet podiet nærmere end en 5. plads.

Fakta VM ENKELTSTART ELITE Danskerne og VM-enkeltstarten Kun en enkelt gang, siden enkeltstarten kom på VM-programmet i 1994, har Danmark været tæt på en medalje i den mandlige elite. I 2006, da schweizeren Fabian Cancellara erobrede den første af sine fire guldmedaljer, var Brian Vandborg på 4. pladsen slået med 1.53 minut, men han var kun 4 sekunder fra nr. 3 kasakheren Alexandr Vinokourov og 24 fra den amerikanske sølvvinder David Zabriskie. Kun yderligere fire danskere er sluttet i top-10: Rasmus Quaade nr. 6 i 2013, Michael Sandstød nr. 8 i 1998, Jakob Fuglsang og Michael Blaudzun nr. 10 i henholdsvis 2011 og 2001. Danske deltagere i år: Martin Toft Madsen, tredobbelt dansk mester og med for tredje gang. Søren Kragh Andersen, VM-debutant på enkeltstarten.

Sidste års top-10 1. Tom Dumoulin, Holland 44.41 minutter, 2. Primoz Roglic, Slovenien 57 sekunder, 3. Chris Froome, Storbritannien 1.21 minut, 4. Nelson Oliveira, Portugal 1.28, 5. Vasil Kiryienka, Hviderusland samme tid, 6. Gianni Moscon, Italien 1.29, 7. Wilco Kelderman, Holland 1.34, 8. Rohan Dennis 1.37, 9. Tony Martin 1.39, 10. Jan Tratnik 1.43. Danskerne: 21. Martin Toft Madsen 2.33 minutter, 34. Lasse Norman 3.21.

De seneste 10 års mestre 2017: Tom Dumoulin, Holland, 2016: Tony Martin Tyskland, 2015: Vasil Kiryienka, Hviderusland, 2014: Bradley Wiggins, Storbritannien. 2013, 2012, 2011: Tony Martin, 2010, 2009: Fabian Cancellara, Schweiz, 2008: Bert Grabsch, Tyskland. Cancellara vandt desuden i 2006 og 2007 og topper med 4 gevinster listen over de oftest sejrende sammen med Tony Martin. Vis mere

Med hollænderen Wilco Kelderman som den først startende af de 61 deltagere i den mandlige elites opgør om den globale enkeltstartshæder på landevejene ved Innsbruck skulle der være garanti for, at der allerede meget tidligt i konkurrencen leveres en præstation, som sætter barren særdeles højt for, hvad der kræves for at opnå en topplacering.

For selv om den 27-årige Kelderman først og fremmest rubriceres som klassementsrytter, besidder han glimrende evner også i kampen mod klokken, hvilket et dansk publikum fik lejlighed til at konstatere på nærmeste hold for fem år siden.

Da sejrede Kelderman i sin anden sæson som pengerytter nemlig på enkeltstarten i Holbæk i Post Danmark Rundt og sikrede sig dermed også den samlede triumf foran Lars Bak og Matti Breschel.

Nr. 2 og 3 fra sidste år bliver hjemme

Men uanset Keldermans kvaliteter, er han, når de brandvarme vindertip skal afgives, ikke tilnærmelsesvis så aktuel som sin jævnaldrende landsmand og sølvkollega fra Team Sunwebs sekstet i holdløbet Tom Dumoulin, der i sin egenskab af forsvarende mester befinder sig helt i den anden ende af startlisten.

Ud over guldet, som hollænderen erobrede sidste år i Bergen, vidner også blandt andet sæsonens samlede andenpladser i både Giro d’Italia og Tour de France om hans exceptionelle klasse, og Dumoulin er da heller ikke bange for at påtage sig en i hvert fald delt favoritrolle - så meget mere som hans to ledsagere på podiet i 2017 sloveneren Primoz Roglic og briten Chris Froome har valgt at blive hjemme.

Ej heller for at erkende, at hans værste og måske eneste reelle konkurrent på dagens 51,2 km lange distance er sæsonens ukronede tempokonge australieren Rohan Dennis, der har vundet 6 af de 9 enkeltstarter, han har deltaget i fra det sejrrige nationale mesterskab i januar frem til nu.

Har før været favorit på papiret

»På papiret ser det ud til, at kampen om guldet kommer til at stå mellem Rohan Dennis og mig, men jeg husker stadig, hvordan forudsigelserne inden VM i Richmond lød på, at medaljerne skulle fordeles mellem Dennis, Tony Martin og mig. Da konkurrencen var afviklet, stod ingen af os imidlertid på podiet«, siger Tom Dumoulin med henvisning til, at hviderusseren Vasil Kiryienka i 2015 i USA sejrede foran italieneren Adriano Malori og franskmanden Jérôme Coppel, mens han selv, Dennis og Martin blev nr. 5, 6 og 7.

Baggrunden for forventningerne til Dumoulin ved det VM på amerikansk grund var, at han året inden i Ponferrada som debutant i denne sammenhæng havde erobret bronze efter englænderen Bradley Wiggins og Martin, mens Kiryienka og Dennis var sluttet lige uden for podiet, og eftersom Wiggins havde indstillet aktiviteterne, var det nærliggende at tro på hollandsk medalje også i andet forsøg.

Det står 2-1 i Rohan Dennis' favør

Tom Dumoulin og Rohan Dennis har mødt hinanden i tre enkeltstarter i denne sæson, og i de indbyrdes konfrontationer står det 2-1 i Dannis’ favør.

Australieren lagde ud med at vinde temporidtet i Abu Dhabi Tour i slutningen af februar, hvor Dumoulin kun blev nr. 12, men hollænderen tog revanche på den korte enkeltstart i Jerusalem, der indledte strabadserne i Giro d’Italia.



Her sejrede Dumoulin 2 sekunder foran Dennis og yderligere en af dagens medaljekandidater den belgiske europamester Victor Campenaerts.

Australieren var til gengæld ovenpå igen i den 34,2 km lange dyst mod klokken fra Trento til Rovereto på Giroens 16. etape, hvor han vandt 14 sekunder foran Tony Martin, mens Dumoulin på tredjepladsen var slået med 22 sekunder.

Enkeltstarten i Touren bragte størst glæde

Ud over de tre gange, Dumoulin og Dennis i år har været oppe mod hinanden, har Dumoulin kun haft lejlighed til at optræde i regnbuetrikoten ved yderligere én lejlighed, men det er den af de fire, han ser tilbage på med størst glæde.

«Der er ingen tvivl om, at den 31 km lange enkeltstart på næstsidste dag i Tour de France står for mig som den bedste oplevelse i VM-trøjen«, fastslår Tom Dumoulin.

»Jeg havde i dagene inden bestemt ikke følt mig godt kørende, men da det endelig gjaldt, lykkedes det mig at finde de gamle takter frem. Ydermere blev afslutningen jo fantastisk spændende, fordi en tilskuer påvirkede den elektriske tidtagning, så det i første omgang så ud til, at Chris Froome havde vundet, men i den sidste ende var det jo altså mig, der var ét sekund hurtigere end briten«.

Efter de tre krævende Tour de France-uger i juli holdt Dumoulin en kort ferie, og han har mellem de franske strabadser og VM kun deltaget i Deutschland Tour, hvor det blev til en samlet fjerdeplads.

Siden har programmet stået på højdetræningslejr i Livigno, hvor han blandt andre havde selskab af gårsdagens overbevisende vinder af kvindernes enkeltstart Annemiek van Vleuten, og hvis Dumoulin har fået ligeså meget ud af det ophold som landsmanden, ser det jo ganske lovende ud.