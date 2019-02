Tour-direktør: Tour de France starter i København i 2021

Efter at de danske forhåbninger om en Tour de France-start i Danmark i 2020 fik et skud for boven, da ledelsen i verdens mægtigste cykelløb i marts sidste år proklamerede at 2020-starten skulle foregå under hjemlige himmelstrøg i Nice, har den årelange millionsatsning fra regeringen og interessenter nu båret frugt.

De danske etaper 1. etape: 13 km enkeltstart i København 2. etape: 190 km Roskilde-Nyborg 3. etape: 170 km Vejle-Sønderborg

I 25-året for Bjarne Riis’ dopingtriumf på de franske landeveje i 1996 starter den populære sommerbegivenhed nemlig i 2021 på dansk jord.

Det oplyste Tour de France-organisationen på lidt usædvanlig facon via et interview med løbsdirektør med Tour de France-direktør Christian Prudhomme med det franske medie Europe 1’s YouTube-kanal.

I videoen, der hurtigt blev fjernet igen, siger Christian Prudhomme ifølge Ritzau blandt andet:

»Det bliver København for første gang i 2021. Det er mødet mellem verdens største cykelløb og verdens største cykelby«.

»Jeg er ekstraordinært imponeret af antallet af personer, der cykler i København. I København har de flere cykler end indbyggere«, fortsætter Prudhomme, der tillige afslører at 1. etape bliver en 13 km lang enkeltstart gennem København, inden en spektakulær 2. etape vil gå over Storebæltsbroen.

De tre Tour-dage i Danmark slutter med en sprinterfest i Sønderborg, hvis den plan statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fremlagde, da han i 2017 var på besøg hos Christian Prudhomme og den franske præsident Emmanuel Macron under Tour de France, skal holde stik.

Hverken Tour de France-hjemmesiden, organisationen bag Tour De France, ASO, eller Statsministeriet har bekræftet løbsdirektør Christian Prudhommes udtalelser til Europe 1.