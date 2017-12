FOR ABONNENTER

Julius Nissen: Der er anbefalinger, hvad angår 6 om dagen og højst 1 genstand til kvinder og 2 til mænd, men hvad er den korrekte dosering af julens traditionelle gode sager som chokolade, marcipan og gløgg?

Bente Klarlund Pedersen: Sundhedsstyrelsen har heller ikke i år udstukket officielle anbefalinger på juleområdet, hvilket må vække bekymring hos den enkelte borger, der samvittighedsfuldt forsøger at navigere gennem juledagene uden at belaste helbredet. Jeg skal dog gerne påtage mig at viderebringe den nyeste forskning på juleområdet.

Chokolade er faktisk ganske sundt, hvis man vælger den mørke med mindst 70 procent kakao. Forsøgspersoner, der spiser mørk chokolade, opnår et fald i blodtrykket. Det er ikke muligt at konkludere, hvor lidt chokolade man kan nøjes med for at opnå effekt, og man bør derfor ud fra en risikovurdering sørge for at indtage rigelige mængder mørk chokolade i juledagene, hvor forventningerne og juleglæden kan risikere at presse blodtrykket op i truende niveauer. Det anbefales at indtage den mørke chokolade sammen med marcipan, der som bekendt er fremstillet af mandler, som får kolesteroltallet til at falde. Hvis man spiser en håndfuld mandler fire gange om ugen, reducerer man sin risiko for at få hjerte-kar-sygdomme.

Effekten af alkohol følger en J-formet kurve. Hvis man slet ikke drikker alkoholiske drikke, har man en højere dødelighed end dem, der drikker let til moderat, mens man ved indtagelse af meget store mængder alkohol ligeledes har en forøget risiko for at dø tidligt. En ældre undersøgelse, som jeg ynder at trække frem ved juletid, viste, at man skulle drikke op til syv genstande om dagen, førend det var lige så farligt som slet ikke at drikke. Det er dog ikke en undersøgelse, der har fået megen opmærksomhed inde i Sundhedsstyrelsen.