Til sommer fældes dom over Sundhedsplatformen

Et flertal af partierne i Region Hovedstaden har indgået en politisk borgfred, der freder det stærkt kritiserede it-system Sundhedsplatformen i et halvt år frem til juni.

Men hvis ikke Sundhedsplatformen, der har ført til færre patientbehandlinger og længere ventetider, til den tid fungerer, og Rigsrevisionen samtidig fremsætter alvorlig kritik, er partierne klar til at »drage de eventuelle konsekvenser«.

Det har partierne aftalt om en del af grundlaget for det fremtidige arbejde i Region Hovedstaden.

»Det er for tidligt at sige, hvilke konsekvenser der skal drages. Men der ligger det i det, at vi tager Rigsrevisionens undersøgelse meget alvorligt«, siger Sophie Hæstorp Andersen (S), der er formand for regionsrådet i hovedstaden.

Dermed er der lagt pres på den administrative ledelse i Region Hovedstaden, der anbefalede regionen at vælge et amerikansk system fra producenten Epic, har styret indførelsen af det nye it-system og anbefalet, at lægerne skulle overtage en del af de opgaver, som før blev løst af sekretærer.

Sundhedsplatformen skulle ifølge regionens målsætning gøre »det lettere at være patient, lettere at være medarbejder og højne kvaliteten og patientsikkerhed«.

Vi mener ikke, at det kommer til at køre Niels Høiby (LA)

Men i stedet har den udløst det største samlede tilbageslag for et hospitalsvæsen i regionernes 11-årige levetid. For første gang oplever en region en markant nedgang i antallet af patienter, der bliver behandlet. Region Hovedstaden skønner, at der i år vil blive behandlet 7 procent færre patienter end i de foregående to år, og målt i kroner og øre er der tale om et fald på 10 procent, eller 1,4 milliarder kroner.

Hospitalslæger har forklaret, at de ikke kan behandle så mange patienter, fordi de har overtaget en del af sekretærernes opgaver, og fordi systemet er meget omstændeligt og ulogisk opbygget.

LA: Skrot Sundhedsplatformen

Faldet i hospitalernes aktivitet har fået Rigsrevisionen til at igangsætte en undersøgelse, der skal give svar på, om regionen på forhånd havde vurderet, hvordan Sundhedsplatformen ville påvirke aktiviteten, og om den havde taget højde for risikoen for, at det kunne gå galt.

Partierne bag konstitueringsaftalen for regionsrådet – S, De Konservative, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale og Alternativet – har konkluderet, at »den implementeringsplan, der var præsenteret, var for optimistisk«.

Liberal Alliance mener allerede nu, at regionen bør gå i gang med at forberede en udskiftning af Sundhedsplatformen.

»Vi mener ikke, at det kommer til at køre. Vi kommer med Sundhedsplatformen aldrig op på den samme produktivitet, som vi havde før«, siger Niels Høiby, der selv er læge og professor på Rigshospitalet og derfor kender til Sundhedsplatformen fra sin hverdag.

»Hvis man ikke gør noget, vil vi ikke kunne opfylde udredningsgarantien og behandlingsgarantien, og vi kan jo ikke halte videre med et system, som helt åbenlyst ikke fungerer«.

Niels Høiby er klar over, at det store flertal vil afvente Rigsrevisionens rapport til juni. Men så »vil det være tid til at stille forslaget« om at opgive Sundhedsplatformen, siger han.

»Min indstilling er, at man skal gå i gang med at kigge på det system, de har i Midtjylland. Det skulle undre mig, om Region Syd ikke også vælger at tage det system, og det eneste rigtige vil være at have det samme system i hele landet«.