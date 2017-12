Göteborg er ramt af udbrud af smitsom sygdom Sygehus har konstateret otte tilfælde af mæslinger og har hævet beredskabet.

Et udbrud af den smitsomme sygdom mæslinger har fået de svenske hospitalsmyndigheder til at ringe rundt til flere hundrede borgere i håbet om at begrænse smitten. Samtidig er der indført forhøjet beredskab for at være forberedt på, at der kan blive indlagt flere syge.

I skrivende stund er der konstateret otte tilfælde af sygdommen på Sahlgrenska Universitetssygehus i Göteborg. Det første tilfælde blev fastslået 10. december, da en smittet person søgte hjælp på en akutmodtagelse i byen. Den seneste uge er der påvist yderligere syv smittede.

Ekstra personale på arbejde

Hospitalet har indkaldt mere personale, og der bliver gjort en indsats for at kunne analysere prøver fra patienter hurtigere i håb om, at det kan inddæmme smitten. Sygehuset har ved akutmodtagelserne placeret personale, der spørger til mæslingesymptomer, når folk søger hjælp. Er der tegn på mæslinger, bliver de pågældende placeret i et rum uden kontakt til andre patienter. Det er vigtigt, at smittebærere ikke sætter sig i et venteværelse og eksponerer andre for sygdommen.

Sygehuset vurderer, at de seneste syv smittede alle har været i kontakt med den første smittebærer, der efter alt at dømme har fået sygdommen under en rejse i Sydeuropa, hvor mæslinger er mere udbredt end nordpå.

Personale er i øjeblikket i gang med at lægge et større puslespil for at finde ud af, hvem de smittede har været i kontakt med. Disse personer bliver ringet op og interviewet om, hvorvidt de har symptomer på sygdommen. Har de det, skal de undersøges, ligesom det skal afklares, om de i givet fald kan have bragt smitten videre. Har de ingen symptomer og samtidig ingen vaccine mod mæslinger, bliver de tilbudt vaccination. Endnu er der ikke konstateret smittede i anden bølge.

»Mæslinger er en alvorlig sygdom og er meget smitsom, men vi betragter dette udbrud som begrænset med i alt otte konstaterede tilfælde. Der er ikke grund til udbredt bekymring. Vi er i gang med at spore smitten i de konkrete tilfælde«, siger Anne Haglund Olmarker, der er vagthavende sygehusdirektør på Sahlgrenska Universitetshospital.

Selv om der vil formentlig vil blive konstateret enkelte nye tilfælde, forventer de svenske sundhedsmyndigheder ingen epidemi, da langt størstedelen af befolkningen er vaccineret mod mæslinger.

I Danmark kunne Sundhedsstyrelsen for nogle måneder siden fortælle, at verdenssundhedsorganisationen WHO har erklæret, at mæslinger er elimineret herhjemme. Det er dog ikke det samme, som at sygdommen er totalt udryddet. Nu og da er der enkeltstående tilfælde. Statens Serum Institut følger nøje udviklingen i Sverige.

Varer en uge

Vaccinen mod mæslinger er del af det danske børnevaccinationsprogram. Tilslutningen til den første vaccine – når barnet er halvandet år – er 90 procent, mens den anden vaccine ved fire års alderen ligger med en tilslutning på 85 procent.

Symptomer på mæslinger er de første to til fire dage høj feber på 39-40 grader samt utilpashed, snue, hoste og røde, irriterede øjne. Herefter stiger temperaturen yderligere, og et rødt udslet spreder sig over kroppen. Sygdommen varer som regel en uge. I sjældne tilfælde kan der tilstøde komplikationer som meningitis og hjernebetændelse.