Kun i hovedstaden har læger fået sekretærarbejdet

»Det er ikke it-afdelingen, der bestemmer. Det er også lægerne selv. De forskellige faggrupper er alle sammen med i, hvordan processen skal være, for det skal jo fungere i hverdagen. Vi kigger hele tiden på, hvordan vi kan bruge moderne teknik til at gøre arbejdet lettere«, siger han.

Region Midtjylland har siden 2007 gradvist indført en elektronisk patientjournal, som leveres af firmaet Systematic. Regionen har – i modsætning til Region Hovedstaden – ikke haft fald i hospitalernes aktivitet.

I Region Syddanmark har hospitalerne haft en elektronisk patientjournal i omkring 10 år. Heller ikke her er lægernes mulighed for at diktere afskaffet.

Regionen har besluttet at få en ny elektronisk patientjournal og er ved at gennemføre et udbud. I august blev tre leverandører valgt til den afgørende runde, og her blev selskabet Epic, der har leveret Sundhedsplatformen til Region Hovedstaden og Region Sjælland, valgt fra. Regionen udtalte, at den går efter et system, som vil virke fra begyndelsen.

Der er nu kun to selskaber med i opløbet i Region Syddanmark. Det ene er Cambio Healthcare Systems, det andet er Systematic, som står bag Region Midtjyllands elektroniske patientjournal og leverer flere moduler til Region Nordjylland.

Region Hovedstaden har for en måned siden besluttet at genansætte 55 lægesekretærer i 2018 for at rette op på hospitalernes aktivitet, men hospitalerne må ikke gå tilbage til, at lægerne dikterer.