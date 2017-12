Klarlunds klumme: Det er godt at have drømme for sit liv, men man skal selv leve dem ud

FOR ABONNENTER

Jeg vil tabe mig, løbe mere, dyrke styrketræning, holde op med at ryge, få en kæreste, drikke mindre, sove mere, arbejde mindre, læse mere, se flere film, lave mad fra bunden, droppe sukker, købe økologisk, aflevere børn senere, hente tidligere, sortere affald, rydde op i mit tøj, give flere penge til velgørenhed og have styr på dem, der bliver tilovers. En masse undersøgelser af den ikke-videnskabelige slags fortæller, at sådanne nytårsforsætter er blandt de mest populære. Måske er du mere original eller har højere mål? Måske tager dit nytårsforsæt form som et nytårsønske eller en drøm om at gøre eller blive noget stort?

Uanset hvor på storhedsskalaen dit nytårsforsæt eller nytårsønske befinder sig, indebærer det forandring af dig. Det er helt legitimt, at nytårsforsættet starter med ’jeg vil’, altså ’jeg’. Man kan ikke forandre andre, kun flytte sig selv.

Der er noget godt ved at udleve egne drømme og ambitioner. Dermed sætter man sine børn fri. Man har ikke behov for, at næste generation skal udleve den drøm, man ikke selv fik opfyldt, eller videreføre det værk, man selv lagde grundstenen til. Man kan bygge en forretning op, men ikke kalkulere med, at næste generation fører den videre. Man kan heller ikke forvente, at ens børn tager den uddannelse eller vælger den karriere, som man ikke selv fik, blot fordi det er muligt for dem.

Hvis man har en stor drøm om at kvitte jobbet, tage på jordomrejse, indlede en ny karriere, springe ud af skabet eller flytte med familien til et andet land, så er der to muligheder: Man fyrer den af, eller man dropper drømmen og accepterer sin konformitet, sit behov for sikkerhed, magelighed, at man ikke vil såre andre, eller hvad der nu gør, at man ikke handler på sin drøm. Men man skal ikke sætte sig mellem to stole og leve sit liv i brokkeland.