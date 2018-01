Klarlunds brevkasse: Hvordan skal træningen skræddersyes? Og et par gode råd fra en fodterapeut

FOR ABONNENTER

Trine: Jeg har svært ved at finde ud af den bedste træningsform for mig. Jeg har ikke mulighed for at træne i center, men træner hjemme. Jeg er absolut bare motionist, men jeg vil også gerne være sikker på, at jeg holder min krop sund.

Jeg er 41, jeg er overvægtig, str. 46, pæreformet, men jeg ønsker egentlig ikke et drastisk vægttab, blot en smule. Vigtigere er det dog, at jeg ikke tager på, samt at jeg holder mine muskler stærke og har en sund kondi. Jeg kan godt lide min krop, og jeg kan stå inde for, hvad jeg spiser, og jeg dyrker motion 3 gange om ugen.

Men jeg har svært ved at finde ud af, hvordan jeg træner bedst. Jeg har svært ved at øge min kondition. Jeg løber hurtigt tør for energi og bliver forpustet, og selvom jeg har forsøgt mig med løbeprogrammer og så videre, har jeg svært ved at blive væsentligt bedre. Ved styrketræning har jeg meget lettere ved at opnå fremskridt.

Jeg træner for tiden på følgende måde: først ca. 20 minuttes løb (med en del gå-pauser), så ca. 10 minutter med sæt med 3 x 30 sek. med høje knæ, boks, hælspark m.m., så ca. 20 minutters styrkeøvelser som pelvic bridge, clamshell, squad eller lignende. Til slut 10 minutters udstrækning. Alternativt 40 minutters dans og 10-15 minutters styrke.