Rød blok: Minister ligeglad med røg

Uambitiøst« og »ikke-eksisterende«.

Sådan lyder meldingerne fra Socialdemokratiet og Enhedslisten, når partierne skal beskrive sundhedsministerens indsats for at komme danskernes tobaksvaner til livs.

Mere end hver 5. dansker ryger stadigvæk, selv om regeringens mål er, at under 5 procent skal ryge i 2030.

Derfor er der blandt partierne i oppositionen bred enighed om, at Ellen Trane Nørby (V) bliver nødt til at tage skrappere midler i brug for at nå målsætningen.

»Det haster, for pokker. Ambitionen om ’Røgfri fremtid’ i 2030 kan alle bakke op om med retorik, men det skorter på handling. Derfor er vores kritik af regeringen stor. Det er uambitiøst, at den største sundhedsrisiko kun bliver løftet med ord og ikke med handling«, siger Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for Socialdemokratiet.

Samme holdning har sundhedsordførerne fra Enhedslisten, Alternativet og SF.

»Det er meget trist, at der ikke er nogen udvikling i forhold til andelen af rygere. Rygning er en af de største dræbere og en af de faktorer, der tager flest gode leveår. Regeringen fører en passiv rygepolitik«, mener Stine Brix, sundhedsordfører for Enhedslisten. Derfor har hun sammen med resten af oppositionen indkaldt til en debat om, hvordan man kan nå regeringens målsætning om en røgfri fremtid.

Dyrere cigaretter

Flemming Møller Mortensen mener, at lovgivning er den eneste måde at knække kurven på, og han mener, at man blandt andet bør indføre neutrale cigaretpakker og skjule tobakken under disken.

Men det står allerede i dag butikkerne frit for, skriver sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en mail til Politiken.

»Butikkerne kan allerede i dag gemme tobakken bag disken, så det initiativ kan de bare tage i morgen. Og udseendet på tobakspakkerne er blevet ændret i foråret, så skræmmebilledet nu fylder cirka to tredjedele af pakken, så der er taget, og der bliver taget, initiativer til at få flere til at kvitte smøgerne og færre til at tænde den første«.

Flemming Møller Mortensen vil ikke svare på, om Socialdemokratiet går ind for at gøre cigaretter dyrere, selv om flere eksperter peger på det som en oplagt løsning.

Sidste år fremsatte sundhedsordfører Pernille Schnoor fra Alternativet et forslag om netop det. Ikke ét eneste parti stemte dengang for.

»Det er ærgerligt, når det er så veldokumenteret, hvor afgørende prisen er«, siger Pernille Schnoor og understreger, at hun er fast besluttet på at stille forslaget igen.

Holdningsændring i EL og SF

Siden sidste afstemning har både Enhedslisten og SF imidlertid ændret holdning.

»At hæve prisen er vi bestemt tilhængere af her hos os. Og det er meget væsentligt at diskutere, eftersom al forskning peger på, at det er det mest virksomme, når det handler om at få unge til at holde sig fra tobakken«, siger Stine Brix fra Enhedslisten.

Hos SF er man ikke afvisende over for at sætte prisen på tobak op på niveau med norske standarder, hvor man skal betale omkring 90 kroner for en pakke cigaretter. Desuden stillede partiets sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, i december et forslag om at fjerne tobakken fra de almindelige betalingskasser i supermarkedet og flytte salget over i kiosken.

»Når vi nu ikke kan få detailhandlen til at håndhæve loven om aldersgrænsen for at købe tobak, bliver man nødt til at gøre noget ekstraordinært«, forklarer hun.

Hendes forslag indebærer også, at cigaretter skal sælges i neutrale indpakninger.