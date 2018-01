Regeringens målsætning om en røgfri fremtid forsvinder i tåger Faldet i andelen af rygere er gået helt i stå. Målet er, at under 5 procent skal ryge i 2030, men i dag ryger 22 procent. Kun lovgivning kan knække kurven, mener eksperter, men ministeren tror på kulturændring, ikke på forbud.

I 2030 skal mindre end 5 procent af voksne danskere være rygere. Sådan lyder visionen i initiativet ’Røgfri fremtid’, som regeringen i samarbejde med blandt andet flere interesseorganisationer og kommuner står bag.

Men helt nye tal fra den årlige undersøgelse af danskernes rygevaner, som Sundhedsstyrelsen, Lungeforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen laver, viser, at det er 7 år siden, der sidst kunne spores et fald i andelen af rygere.

Alle rygere siger, at hvis det er for besværligt, ryger de mindre Knud Juel, professor, Statens Institut for Folkesundhed

Mere end hver 5. dansker ryger i dag, og sådan har det været siden 2011.

Gennem flere årtier faldt andelen af rygere ellers nogenlunde fast med 1 procentpoint om året, men nu er udviklingen stagneret, og tallet lader til at være låst fast omkring 21-22 procent af befolkningen over 15 år.

Ulrik Rom, 26 år: »Jeg har røget fast i 6 år, og før det var jeg festryger. Jeg prøvede at stoppe engang, og det holdt i et halvt år, men så gik jeg lidt for meget i byen og begyndte igen«. »Jeg er faktisk ved at være træt af at ryge, for jeg dyrker meget sport, og jeg kan mærke på min vejrtrækning, at jeg ryger. Jeg håber, det bliver i år, jeg stopper. Det bliver med en kold tyrker og en stærk rygrad – sådan virker det bedst for mig. Men hvis priserne blev hævet, ville det helt klart også påvirke mit forbrug. Jeg synes, det skal være folks eget valg at ryge, men det er en god idé at gøre det dyrere«

Prisregulering batter

To af landets førende eksperter siger samstemmende, at ene og alene en strammere lovgivning for alvor kan få kurven til at knække og bevæge sig i retning mod målet på under 5 procent rygere. Kampagner og kommunale rygestopkurser kan ikke gøre det i sig selv.

»Det, der virker allerbedst – bedre end alle andre tænkelige initiativer tilsammen – er at skrue mærkbart på prisen. Hvis den blev hævet til for eksempel 100 kroner for en pakke cigaretter, skal jeg love dig for, at der ville ske et fald«, siger Charlotta Pisinger, forskningsoverlæge ved Region Hovedstadens Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed,

Hun henviser til for eksempel Sverige, Canada, Brasilien, Hongkong og den amerikanske stat Californien, hvor det med blandt andet høje cigaretpriser er lykkedes at få andelen af rygere ned under 10 procent.

Professor Knud Juel fra Statens Institut for Folkesundhed er helt enig, og de to forskere anbefaler begge, at lovgiverne desuden indfører neutrale cigaretpakker, hvor alle tobaksmærker sælges i ens farveløse pakker, og at cigaretter skal ned under disken, hvor de ikke frister.

Røgfri skole- og arbejdstid, hvor det bliver forbudt at ryge, mens man er i skole eller på arbejde, både på og uden for matriklen, er også et oplagt værktøj, mener de.

»Alle rygere siger, at hvis det er for besværligt, ryger de mindre. Det er næsten logik for burhøns«, siger Knud Juel, som kritiserer regeringen for at lukke øjnene for, at mindreårige uden problemer kan købe tobak, selv om det er imod loven.

Både Hjerteforeningen, Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse efterlyser også strammere love og regulativer og ser det som den eneste løsning, hvis der skal være nogen som helst chance for at nå målsætningen for 2030.

I Kræftens Bekæmpelse kalder projektchefen for tobaksforebyggelse det for tragisk, at kurven står stille og har gjort det i årevis, mens rygning fortsat tager livet af cirka 14.000 danskere hvert år.

»Bag dette tal gemmer sig en hel masse skæbner. Massevis af danskere dør unødigt, og det rammer ikke bare de syge, men også deres pårørende. Det er tragisk, for hvis man besluttede sig for det, kunne målet for 2030 sagtens nås. Vi ved godt, hvad der skal til. Men der mangler desværre politisk interesse for at gøre op med det her«, siger Niels Them Kjær.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil ikke stille op til interview, men hun skriver i en mail til Politiken, at det handler om en kulturændring:

»Og den når vi ikke med forbud på forbud. Det kræver et fælles samfundsansvar. Butikkerne skal løfte deres ansvar og sikre, at der ikke sælges cigaretter til børn under 18. Blandt andet. For at holde dem op på ansvaret har vi indgået en partnerskabsaftale med detailhandlen«.