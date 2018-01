Klarlunds klumme: Fedme er en ond cirkel

FOR ABONNENTER

Januar er højsæson for slankekure. Ethvert ugeblad med respekt for sig selv har ’en kur, der dur’, men man kan spekulere på, om disse kure mon virkelig er effektive, når fedme trods alt fylder så meget i vores verden. Januar-slankeråd afhjælper næppe de alvorlige sider af fedmeepidemien, og der er i øvrigt stor uenighed om, hvor problemets kerne ligger.

I slutningen af det forgangne år blev fronterne i fedmedebatten trukket hårdt op. På den ene side er der læger og forskere med overlæge Jens Christian Holm i spidsen, der mener, at fedme skal kategoriseres som en sygdom. På den anden side mener professor Peter Gøtzsche, at fedme ikke er en sygdom, men en selvforskyldt tilstand. En tredje front, en kreds af forskere på projektet Governing Obesity på Københavns Universitet, meldte sig i offentligheden med en vigtig kronik i Berlingske. De argumenterer for, at fedme kun i begrænset omfang er selvforskyldt, og at fedme kan medvirke til sygdom, men ikke er en sygdom. Og så mener de, at et af de største problemer i forbindelse med fedme er den ringeagtende og stigmatiserende måde, som tykke mennesker ofte opfattes og behandles på.

Forskergruppen argumenterer for, at den eksplosive vækst i fedme skyldes øget tilgængelighed og markedsføring af usund mad, større portioner og forpakninger, mængde-rabatter og et mere stillesiddende arbejdsliv. Jo lavere socialklasse man kommer fra, jo større er sandsynligheden for, at man er tyk. På individniveau er forældrenes vægt den enkeltstående faktor, som har størst betydning for, om man bliver tyk. Begge dele vidner om, at det er forskelle i social baggrund og ikke det enkelte menneskes valg, som forårsager fordelingen af fedme i samfundet.

De skriver: »Hvis man er tyk, men ikke meget tyk, er det en bedre løsning at acceptere, at vi er forskellige. Hvis man har et bmi lige over 30, har man ikke større risiko for at dø end med et bmi på 20. Sammenlignet med f.eks. fysisk inaktivitet og rygning er fedme et overvurderet problem, og almindelig overvægt, bmi 25-30, bør vi måske helt holde op med at tale om som et helbredsproblem«.