Seniorforsker om ibuprofen: Lad være med at gå i panik og tal med din læge

»Nej, det tror jeg ikke. Jeg er overbevist om, at hormonbalancen hos de mænd, der indgår i studiet, er vendt tilbage til normalen. Der er altså ingen grund til at være bekymret over for et forbrug, der ligger langt tilbage«.

»Det er dem, der tager meget af medicinen i hverdagen uden at have talt med deres læge, som jeg gerne vil nå ud til med vores diskussion i dag. Og dem er der stadigvæk rigtig mange af. Det er dig, mig, vores kolleger og omgangskreds, som tager dem uden nogensinde at have en læge indover og uden at tænke på, at det er medicin. Det er, når man for eksempel har smerter i sit knæ og løber videre alligevel. Der er er ingen grund til panik, men er man i tvivl, skal man tale med sin læge eller apoteket om sit forbrug«.

Studiet er lavet blandt mænd mellem 18 og 35 år på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital og i samarbejde med Frankrigs nationale medicinske forskningsinstitut, Inserm. Resultaterne viser, at den gruppe af forsøgsdeltagere, som fik ibuprofen producerede mindre testosteron. Det vides endnu ikke, om tilstanden varer ved, efter at man er stoppet med at tage ibuprofen.