For mange ryger, men politikerne er uenige om, hvordan vi stopper

Skatteministren tror desuden ikke på, at det vil virke at hæve priserne, fordi danskerne i så fald bare vil køre over grænsen efter deres tobaksforsyninger.

Omklamrende curlingstat

Den analyse er May-Britt Kattrup (LA), sundhedsordfører for Liberal Alliance, enig i. Desuden mener hun, at det er en indgriben i den personlige frihed, når politikere ønsker at regulere folks livsstil.

»Alle danskere har ret til selv at bestemme, om de vil ryge. Vi skal ikke adfærdsregulere vaner, der ikke går ud over over andre end folk selv. Som menneske har man en personlig frihed og et personligt ansvar. Vi risikerer at udvikle os til en omklamrende curlingstat, hvis vi går ind på disse forslag«, siger hun og kommer også ind på de to ideer, SF beder Folketinget om at tage stilling til i dag:

»Vi kan slet ikke gå ind for noget, der pålægger virksomheder en masse omkostninger. Både supermarkederne, der i så fald skal ombygge deres butikker, og tobaksproducenter, der skal ændre produktionslinjen. Det kommer ikke til at ske«.

Priser og afgifter I Danmark koster en pakke cigaretter med 20 stk. lige nu mellem 36 og 48 kroner alt efter mærket. Afgift og moms udgør 32,05 kroner, hvis pakken koster 40 kroner. Kilde: Skatteministeriet

Alternativet er derimod helt klar til at bakke op om SF’s forslag om at flytte salget over i en kiosk og gøre pakkerne neutrale.

»I det hele taget synes jeg, at alle tiltag på tobaksområdet er fornuftige«, siger sundhedsordfører Pernille Schnoor (Å).