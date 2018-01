Klarlunds klumme: Sygdomme er sjældne, fordi vi vaccinerer

Tænk, hvor ville det være dejligt, hvis man helt uden risiko kunne droppe barnets vaccinationsprogram. Så skulle det lille pus ikke stikkes. Og så var man herligt fri for at tænke på bivirkninger. Det er faktisk muligt, hvis altså bare alle de andre bliver vaccineret. Det ideelle scenario er at stå alene uden vaccination i en verden med en fuldt vaccineret befolkning. Lyder det skørt? Ikke mere skørt end den kvinde, der forleden i en tv-debat argumenterede imod børnevaccinationer med den begrundelse, at mæslingesygdommen ikke er farlig og i øvrigt meget sjælden i Danmark. Paradoksalt nok er det mæslingevaccinationens succes, der er skyld i absurditeten. Med stigende vaccinedækning bliver infektionen sjælden, og i manges øjne vil en sygdom, der ikke er synlig i hverdagen, være mindre farlig.

Bente Klarlund Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed.

Nu er jeg gammel nok til, at jeg har gået stuegang på infektionsmedicinsk afdeling, før effekten af børnevaccinationsprogrammet slog igennem. Jeg skal hilse og sige, at mæslinger til tider kan være en særdeles farlig sygdom.

Et barn med mæslinger bliver typisk rigtig medtaget. Først er der flere dage med feber op til 40-41 grader. Der er hoste, forkølelse, øjenbetændelse og gråblå pletter i munden. Derefter kommer endnu 3-7 dage med meget høj feber og udslæt over hele kroppen. Som om det ikke var slemt nok, får 10-15 procent bakterielle komplikationer, f.eks. lungeinfektion. Dertil kommer en sjælden, men dødelig form for hjernebetændelse. Mens der er 4-10 procent, der dør af mæslinger i ulande, har dødeligheden længe været lav i Danmark. Men det er fortsat en højst ubehagelig sygdom. Den betydelige risiko for komplikationer og skader ved mæslinger skal sammenholdes med den lave forekomst af bivirkninger ved vaccination.

Folketingsmedlem Laura Lindahl (LA) foreslår, at forældre skal fratages retten til at få deres børn i daginstitution, hvis de ikke er vaccineret. Forslaget er begrundet i hensynet til de helt små børn, der endnu ikke er dækket fuldt ind af mæslingevaccinen. Det undrer mig ganske vist, at LA på den ene side trækker solidaritetskortet, når det gælder mæslinger, men samtidig er en sikker stopklods over for alle tiltag, der skal ændre ved det forhold, at hvert 10. barn en dag vil dø af rygning. Men når det er sagt, synes jeg faktisk, at hun har en pointe, om end jeg ikke selv går ind for påbud her.

Jeg vil nøjes med at sige, at såfremt man undlader at lade sit barn vaccinere med den begrundelse, at risikoen for mæslinger er lav, er man faktisk en vaccinesnylter.