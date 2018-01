Danskerne vil have, at cigaretter bliver dobbelt så dyre Hele 60 procent af befolkningen ønsker markant dyrere cigaretter.

Et klart flertal af danskerne så gerne, at prisen for en pakke cigaretter blev hævet til det dobbelte, og mange er også positivt indstillede over for andre tiltag, der kan motivere flere til at holde op med at ryge.

Det viser en ny holdningsundersøgelse, som analysebureauet Megafon har lavet for Politiken og TV 2.

Professor Knud Juel fra Statens Institut for Folkesundhed er en af de eksperter, der gentagne gange har opfordret til at gøre tobak væsentligtdyrere for at mindske andelen af rygere og i fremtiden forhindre, at så mange som 14.000 danskere årligt dør af rygerelaterede sygdomme, som det er tilfældet i dag.

»Politikerne kan da bare se at komme i gang nu. Undersøgelsen viser tydeligt, at der ikke er nogen grund til at være bange for vælgerne. Hvis regeringen tager sin egen målsætning alvorligt om, at vi skal have en røgfri generation i 2030, så er prisstigninger den allermest effektive metode til at nå målet«, siger han.

På trods af det og på trods af, at et flertal i befolkningen ønsker markant dyrere cigaretter, afviser skatteminister Karsten Lauritzen (V) blankt at hæve tobaksafgiften.

Han mener, at det ikke vil have nogen effekt, fordi folk blot vil køre over grænsen efter cigaretter i stedet for.

»Regeringen har selvfølgelig en dagsorden om at øge folkesundheden, og naturligvis lytter vi til det flertal af danskerne, der har et ønske om mindre røg og om at leve sundere. Men jeg tror ikke på, at det her vil få dem til at ryge mindre«.

Danmark halter bagefter

Erfaringer fra udlandet viser ellers, at det virker. I Norge og Storbritannien, som har Europas højeste tobakspriser, er man tæt på at få andelen af rygere ned under 10 procent, mens andelen af danske rygere er stagneret på 22 procent, selv om undersøgelser viser, at 3 ud af 4 rygere gerne vil holde op.

Som Politiken kunne fortælle i dag, så har Danmark Europas næstlaveste tobakspriser i forhold til, hvad varer til en husholdning ellers koster.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som nu har lavet endnu en beregning for Politiken.

Den viser, at mens tobaksprisen i Europa gennemsnitligt er steget med 154 procent siden årtusindskiftet, er den kun steget med 53 procent i Danmark.

Socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, modtager danskernes appetit på øget tobaksafgift mere positivt end skatteministeren.

»Det glæder mig rigtig meget. Da vi sad i regering, hævede vi tobaksafgiften, og vi ved, det virker. Vi skriver os bag øret, at der er opbakning i befolkningen«, siger han.

Alternativets sundhedsordfører Pernille Schnoor har ikke tænkt sig at vente med at foreslå prisstigninger, til regeringen eventuelt skifter farve. Hendes parti vil hurtigst muligt fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget om en prisøgning til 60-70 kroner for en pakke.

»Det er svagt, at vi ikke kan blive enige om det her. Folketinget mangler mod til at gribe fat i et værktøj, der virkelig kan gøre en forskel. Og når nu folk direkte efterspørger det!«.

Undersøgelsen fra Megafon viser i øvrigt, at 56 procent af danskerne gerne vil have cigaretter gjort usynlige i butikkerne, så de fremover skal gemmes under disken, og 43 procent mener, at cigaretpakker bør gøres neutrale, så firmaerne ikke kan reklamere via indpakningen.

40 procent synes, der skal indføres røgfri arbejdstid på både offentlige og private arbejdspladser, mens 38 procent tilkendegiver, at »lovgivernes jagt på rygere er gået over gevind«.