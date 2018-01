Dyre cigaretter får færre til at ryge i Norge Skatteminister Karsten Lauritzen (V) afviser, at høje priser ansporer til rygestop. Men norske erfaringer og en rapport fra hans eget ministerium siger ham imod.

I Norge koster en pakke cigaretter 90 kroner. Prisen er via afgiftsreguleringer steget støt til mere end det dobbelte siden 1990. I dag bliver der solgt 60 procent færre cigaretter i Norge end dengang, og det samlede forbrug er faldet med 30 procent. Det vil sige, at flere nordmænd køber deres cigaretter i udlandet, men samtidig er der altså markant færre, der ryger.

I øvrigt har Norge ikke mistet indtægter på tobakssalg, selv om salget er faldet, fordi afgifterne er steget tilsvarende.

Det fremgår af et svar, som skatteministeren har sendt til Socialdemokraternes sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) kort før jul, hvor han havde spurgt til de norske erfaringer.

På trods af fakta fra Norge er skatteminister Karsten Lauritzen (V) overbevist om, at en prisstigning på cigaretter i Danmark ikke vil føre til, at færre ryger.

»Jeg tror ganske enkelt ikke på, at eksperterne har ret i, at det vil hjælpe at gøre tobak dyrere. Jeg er helt overbevist om, at lige så mange vil ryge, men at cigaretterne enten vil blive købt i udlandet eller smuglet ind«, sagde han i gårsdagens Politiken.

Flemming Møller Mortensen (S) undrer sig såre:

»Det er ren slingrekurs fra regeringens side. Jeg har tænkt mig snarest at stille et spørgsmål mere til ministeren for at få opklaret, hvordan han tolker de tal fra Norge, siden han kan melde så klart ud, at han ikke forventer nogen virkning i Danmark«.

Skatteministeriet tror på effekt

I en rapport fra skatteministerens eget ministerium – ’Status over grænsehandel 2016’ – står ordret, at en afgiftsforhøjelse vil give en helbredsgevinst som følge af, at forbruget af tobak falder, også selv om grænsehandlen stiger.

Den vurdering er professor i forbrugeradfærd ved Københavns Universitet, Jørgen Dejgård Jensen, enig i.

Alle erfaringer siger, at når man laver en større afgiftsændring, så har det typisk en effekt på forbruget Jørgen Dejgård Jensen, professor

»Alle erfaringer siger, at når man laver en større afgiftsændring, så har det typisk en effekt på forbruget. Vi har i de seneste år set det både med fedtskatten og sodavandsafgifterne, som begge dele rykkede ved forbruget. Og når man taler om ligefrem at hæve prisen på cigaretter til det dobbelte, så er det helt sikkert, at der vil ske noget, også selv om der er mulighed for grænsehandel«, siger Jørgen Dejgård Jensen.

Han mener, at Norge og Danmark er sammenlignelige på det her område.

»Det er altid svært at sammenligne grænsehandel på tværs af lande, fordi der kan være stor forskel på, hvor langt der er til en grænse. Men Norge har en lang grænse til Sverige, og der foregår masser af handel over den, ligesom der også gør mellem Danmark og Tyskland. Min vurdering vil være, at vi vil se den samme effekt af en afgiftsstigning i Danmark, som de ser i Norge; altså at grænsehandlen med tobak vil stige, men at at faldet i rygere vil være endnu større«.

I dag koster en pakke cigaretter omkring 40 kroner i Danmark, og prisen ligger på samme niveau i både Tyskland og Sverige.