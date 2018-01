Sjællandske læger advarede allerede sidste år mod nyt it-system Ledelsen i Region Sjælland afviste sidste år at vente med at tage Sundhedsplatfomen i brug, til det fungerede. Kontrakt med amerikansk leverandør forhindrede det.

Overlægerne på Sjællands Universitetshospital i Roskilde havde allerede i maj sidste år advaret om, at der ville opstå alvorlige problemer på hospitalerne, når det milliarddyre amerikanske it-system Sundhedsplatformen blev taget i brug på hospitalerne på Sjælland.

I et brev til hospitalsledelsen forudså Overlægerådet, at hospitalerne ville opleve de samme problemer som i Region Hovedstaden, hvor Sundhedsplatformen har betydet, at lægerne ikke kan behandle så mange patienter, fordi de skal bruge meget mere tid på at sidde ved computeren.

På den baggrund spurgte overlægerne, om man ikke kunne vente med at tage Sundhedsplatformen i brug, til den fungerede, og i mellemtiden fortsætte med det velfungerende it-system, som man havde på hospitalerne på Sjælland.

Det fremgår af et brev, som Overlægerådet i Roskilde sendte til hospitalsledelsen i maj sidste år. Hospitalsledelsen afviste forslaget.

»Det korte svar er nej – af flere grunde«, svarede sygehusdirektør Henrik Villadsen og vicedirektør Beth Lilja i juni.

Først og fremmest var regionen forpligtet af kontrakten med det amerikanske firma Epic, som skulle levere Sundhedsplatformen til Region Hovedstaden og Region Sjælland. Der var lagt en plan, og den skulle følges. De to regioner ville også, mente hospitalsledelsen, være nødt til at sende de medarbejdere, der arbejdede med at indføre Sundhedsplatformen, hjem, ændre planen for uddannelse af personale, bruge penge på at vedligeholde det gamle system, og endelig var den sjællandske region bundet af aftalen med Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden kunne ikke komme i gang med at forbedre Sundhedsplatformen, før den sjællandske region også var koblet på, fremgår det af brevet.

»Det er således urealistisk at udsætte implementeringen af Sundhedsplatformen«, konkluderede hospitalsledelsen.

Så meget større har frustrationen været hos overlægerne på universitetshospitalet i Roskilde og Køge over, at de siden 25. november, hvor de tog Sundhedsplatformen i brug, har oplevet en række af de samme problemer som kollegerne i Region Hovedstaden.

På et møde 2. januar gav lægerne udtryk for denne frustration, fremgår det af et mødereferat. Lægerne var utilfredse med, at de havde fået et arbejdsredskab, som ikke fungerede, og flere talte om en »grotesk forsinkelse« af arbejdet under stuegang og i ambulatorierne.

Det blev fulgt op af et møde 9. januar, hvor vicedirektør Beth Lilja måtte erkende, at Sundhedsplatformen tidligst til marts og mest sandsynligt først til sommer ville være integreret med systemer, der viser røntgen- og skanningsbilleder.

Flere læger ønskede at få indført automatisk talegenkendelse, som man kender i andre regioner, så lægerne slap for at skulle sidde og klikke sig frem til en række standardoplysninger om patienterne. Men det afviste ledelsen med den begrundelse, at »talegenkendelse ikke ville skabe de systematiske data, som man ønskede«, og som man havde besluttet sig for fra starten. Det var der ikke stor forståelse for hos lægerne, fremgår det af referatet.

»Flere kommenterede, at patientbehandling – og ikke indhentning af data – er den vigtigste ydelse i sundhedsvæsenet«.

Fejlmedicinering af patienter

Lægerne mente også, at den usikkerhed, som Sundhedsplatformen har skabt om medicineringen, kunne være »ansvarspådragende«, hvis patienter blev fejlmedicineret. Og lægerne var utilfredse med, at Sundhedsplatformen giver dem »meget mere arbejde«.

»Der er flere eksempler på, at overlæger arbejder til klokken 19-20 for at udføre deres vanlige dagarbejde, hvilket ikke er tilfredsstillende eller en længerevarende mulighed af familiemæssige og overenskomstmæssige årsager«, hedder det i referatet fra mødet med ledelsen.