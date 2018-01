Deni skal vaccineres: »Jeg troede, at hpv-virus handlede om noget med en livmoder«

FOR ABONNENTER

Det er kun halvandet år siden, at 19-årige Deni, som ikke ønsker at stå frem med sit efternavn, for alvor blev klar over, at han var mere tiltrukket af drenge end af piger.

Og indtil for nylig anede han ikke, at det betyder, at hans risiko for at blive smittet med hpv-virus, som kan forårsage analkræft, er relativt stor.

»Jeg havde ikke den fjerneste idé om den risiko. Jeg troede, at hpv-virus handlede om noget med en livmoder. At hpv var en pigeting, som jeg ikke behøvede at tage mig af«.

Men sådan hænger virkeligheden ikke helt sammen.