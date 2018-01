Politikere vil forhindre, at børn bliver psykisk syge Forebyggelse af psykisk sygdom skal i centrum, lyder det fra et bredt flertal, der også roser initiativ fra psykiatrisk netværk.

Fra partier på tværs af Folketinget strømmer der ros til netværket Psykiatrialliancen for at byde ind med en stribe forslag til, hvordan borgere med psykiske sygdomme kan få et bedre liv.

Formand for Folketingets Sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF) er »helt enig« i, at der er behov for en ny national plan for psykiatrien som afløser for den eksisterende.

»Psykiatriens udfordringer løses ikke på et par år. Derfor er der brug for, at vi tænker 20-30 år ud i tiden. Jeg mener, at vores fokus bør være på aldersgruppen 0 til 30 år, for det er her, vi ser den største stigning i henvendelser til psykiatrien. Det er utroligt alarmerende«, siger Liselott Blixt.

Fra sin anden post som byrådspolitiker i Greve ved hun, at sygeplejersker skal rustes grundigt fagligt, så de, allerede når børnene er under seks år gamle, kan spotte dem, der har eller muligvis vil få psykiske udfordringer. Det er et greb, der kan bidrage til at stoppe tilstrømningen af patienter til psykiatrien, for er man først kommet i behandling, kan det være svært at komme ud igen, siger DF-politikeren.

»Her spiller forældrene en stor rolle. De skal have hjælp til, hvordan de skal agere over for deres børn. Der er flere, som skriver til mig, at de føler, at deres bekymringer ikke tages alvorligt«, siger hun.

Den onde cirkel skal brydes

Hos Socialdemokraterne henviser psykiatriordfører Yildiz Akdogan til, at den nuværende nationale plan for psykiatrien udløber med slutningen af 2018. Derfor er det på høje tid at begynde diskussionen af, hvad der skal afløse den. Ligesom Dansk Folkeparti er hun fokuseret på bedre forebyggelse af psykisk sygdom.

»Jeg har lige besøgt en 8.-klasse på en skole i København. Halvdelen af klassen havde kendskab til en, som led af selvskade. En af mine kæpheste er netop forebyggelsen. Hvis vi skal bryde den onde cirkel, skal vi have en tidligere og bedre indsats, inden sårbare unge med psykiske vanskeligheder havner i behandlingspsykiatrien«, siger Yildiz Akdogan.

Sundhedsordfører Jane Heitmann fra regeringspartiet Venstre kalder det glædeligt, at Psykiatrialliancen kommer med sine konkrete bud. Hun deler netværkets udgangspunkt om, at »der er brug for at gøre nogle ting anderledes, end vi har gjort før«. Der er eksempelvis et problem med psykisk syge, der samtidig har et misbrug. De bliver ofte tabt på gulvet, fordi region og kommune har ansvar for hver sin del af behandlingen.

»Vi har også en kæmpe udfordring med mistrivsel blandt børn og unge. Derfor går 213 millioner kroner fra satspuljen over fire år til en fremskudt indsats over for børn og unge«, siger Jane Heitmann og henviser til, at hendes partifælle sundhedsminister Ellen Trane Nørby er i gang med et eftersyn af hele sundhedsområdet, herunder psykiatrien.

»Når det eftersyn er afsluttet, kender vi de ømme tæer og kan se, hvad der skal til for at løse psykiatriens udfordringer«, siger hun.