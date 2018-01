»Det var som et hvepsestik«: Sygehuse anvendte nåle, der ikke er skarpe, men til gengæld var de billige Patienter i Region Midtjylland er blevet stukket med nåle, som ikke er skarpe. Regionen vidste godt, at nålene var til gene for patienterne, men købte dem alligevel, fordi de var billige

Gitte Skødt Riber er stadig øm i sine hænder. Den 18. oktober sidste år fødte hun sin datter ved kejsersnit og blev ved den lejlighed stukket flere gange på Regionshospitalet Randers med en ny såkaldt PVK-nål.

»Det gjorde herreondt. Det var ligesom et groft hvepsestik. Hele håndryggen på begge mine hænder var helt blå«, fortæller hun.

PVK står for perifert venekateter – populært kaldet venflon eller drop. Det er et tyndt plastikkateter, der lægges ind i en blodåre for at give patienten medicin eller væske. I maj 2017 valgte Region Midtjylland efter en udbudsrunde et PVK fra firmaet B. Braun Medical.

Produktet blev anvendt på sygehusene i tre måneder, inden Region Midtjylland – efter bunkevis af klager fra personale og patienter - bøjede sig og droppede det i begyndelsen af januar.

»Vi har ingen ønsker om at påføre patienterne smerte eller skader, og derfor reagerede vi også, da vi fik de her beretninger«, siger regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Nålene var billige

TV2 ØSTJYLLAND har søgt aktindsigt i det evalueringsnotat, der viser, hvorfor regionen valgte at købe den udskældte nål. Af dokumenterne fremgår det, at Region Midtjylland havde fire PVK at vælge imellem og først og fremmest lagde vægt på prisen i forhold til kvaliteten i forholdet 60-40.

Derfor blev vinderen heller ikke det bedste produkt, men et PVK, som regionen selv blandt andet beskriver sådan her: »Nålen er ikke skarp og påfører patienten gene«.

Hvorfor køber I en nål, der ikke er skarp?

»Det er rigtigt, at produktet havde en ringere kvalitet, men fagfolk havde vurderet, at den var høj nok til, at man godt kunne bruge produktet. Desuden kunne vi spare en million kroner om året, og det er jo også en slags penge«, siger Jacob Stengaard Madsen.

De har fire produkter at vælge imellem, og så vælger de det eneste produkt, hvor nålen ikke er skarp. At de kan få sig selv til det Gitte Skødt Riber, der blev stukket med nålen

Af regionens udbudsmateriale fremgår det også, at der ud over den uskarpe nål var mange andre problemer med det PVK, som regionen valgte at købe. Der var 'modstand ved indføring af kateter' og 'meget bloddryp ved udtræk af kanylen,' skriver Region Midtjylland i sit notat.

Gitte Skødt Riber har svært ved at tro sine egne øjne, da hun læser notatet. Hun har selv en fortid som dyrepasser og er vant til at håndtere nåle.

»Det er jo skræmmende det her. Det er jo helt ude i hampen. Du er da nødt til at vælge noget, der duer. De har fire produkter at vælge imellem, og så vælger de det eneste produkt, hvor nålen ikke er skarp. At de kan få sig selv til det«, siger Gitte Skødt Riber.

De danske regioner har i deres økonomiaftale med regeringen lovet at indhente betydelige besparelser på indkøb, og det giver god mening siger regionsdirektøren:

»Vi kan ikke bare blive ved med at købe de samme produkter til en dyr pris. Vi bliver nødt til at konkurrenceudsætte vores varer. Ellers får udbyderne et monopol og kan skrue prisen op. Men det er ærgerligt, når det går galt som her. Det er ærgerligt, at vores personale har været så frustreret, og at patienter er kommet i klemme. Det må vi prøve at lære af«, siger Jacob Stengaard Madsen.