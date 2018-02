Klarlunds klumme: Der ligger en særlig frihed i at sige fra over for andre end os selv

Romanen ’Alene i Berlin’ handler om almindelige mennesker, der gør oprør mod en fortvivlet skæbne af organiseret terror, tortur og stikkermentalitet. Hovedpersonerne er et småborgerligt ægtepar, Otto og Anna Quangel. De blander sig ikke og vil ikke rodes ind i noget. De er ikke politisk interesserede. Men så mister de deres søn ved fronten i 1940, og de begynder at tvivle på systemet. De indleder en privat modstandskamp, hvor de skriver anonyme postkort med anklager mod nazismen og Hitler. Kortene anbringer de anonymt på offentlige steder, så folk kan læse dem og måske give dem videre.

Det er et stilfærdigt oprør, der er baseret på en autentisk historie om et ægtepar, der bliver henrettet ved halshugning for at have spredt sådanne postkort. Vi fornemmer magtesløsheden over for det rædselsregime, som nazismen repræsenterer. Men vi oplever også, at Otto og Anna bliver sat fri, da de træder op imod tyranniet, løgnen og ondskaben.

Togpersonalet kunne have gjort en forskel

Kort før Isi Foighel døde, sad jeg sammen med nogle venner omkring hans og Ediths runde bord i Skagen. Her fortalte den 79-årige eksskatteminister om sin sidste bog, der fik titlen ’Miraklet i Danmark’. Foighel fortæller historien om de enkeltpersoner, der sagde fra over for systemet og var årsag til, at 7.000 jøder blev reddet. Han nævner sine helte ved navn, både fremtrædende politikere og mere anonyme embedsmænd.

Det sidste kapitel i Foighels bog hedder ’Den låste dør’. Det handler om en stationsforstander og nogle assistenter på Helsingør Station, der overvåger afsendelsen af et særtog med 168 tilfangetagne jøder, der skal deporteres til Theresienstadt. Ingen blandt togpersonalet forsøger at hjælpe. Tværtimod låser de dørene til ventesalen, hvor de mange mennesker, heriblandt børn og gamle, efterhånden bliver samlet. Togpersonalet kunne have gjort en forskel. De kunne have glemt at låse døren til ventesalen eller ladet togdøren stå på klem. Foighel skriver: »Det betyder noget, hvad man vælger at gøre – vil man være bøddel eller tilskuer eller redningsmand?«.

Når vi i dag taler om at sige fra, mener vi ofte at sige fra over for det, der vedrører os selv. Vi kan sige fra over for ekstra arbejde, mere ansvar og en usund livsstil. Det kan være rigtigt, og det kan være nødvendigt. Men der ligger en særlig frihed i at sige fra over for uretfærdighed, manglende tolerance og magtmisbrug, der rammer andre end én selv.