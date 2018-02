For mange mænd dør af brystkræft Kvinders overlevelse er forbedret markant over en årrække, men det er ikke sket for mænd med brystkræft.

Når en kvinde får konstateret brystkræft i dag, har hun rundt regnet 35 procent mindre risiko for at dø af sygdommen, end hun havde i 1980. Men samme positive udvikling kan ikke spores for mænd med brystkræft. Det viser ny dansk forskning, der netop er færdiggjort af en forskergruppe sammensat af specialister fra alle de hospitaler i Danmark, der behandler brystkræft.

»Desværre er kurven for mænds overlevelse slet ikke så flot som kvindernes. Der er en del udsving, men konklusionen er, at der ikke kan påvises nogen sikker forbedring af overlevelseschancerne sammenlignet med for 40 år siden. Sådan burde det ikke være, når vi i samme periode er blevet så meget bedre til at behandle kvinders brystkræft«, siger overlæge og ph.d. Marianne Djernes Lautrup fra brystkirurgisk afdeling på Sygehus Lillebælt, som har stået i spidsen for kortlægningen af mænds overlevelseschancer.

Registrering og forskning mangler

Mens der ifølge Kræftens Bekæmpelse hvert år er cirka 4.700 kvinder, der får diagnosen brystkræft, får kun omkring 35 mænd samme sygdom. For kvinderne er chancen for at være i live efter 5 år i gennemsnit 87 procent, mens mænd må nøjes med en overlevelseschance på mellem 25 og 75 procent 10 år efter diagnosen, alt efter om der er spredning til lymfeknuderne eller ej.

At sygdommen er så sjælden hos mænd, er ifølge Marianne Djernes Lautrup formentlig årsagen til, at lægerne gennem årene ikke er blevet bedre til at behandle den.

»Mænd bliver jævnt hen behandlet efter de samme metoder, som kvinder gør, men måske er det ikke så enkelt. Måske har de ikke brug for helt samme type behandling, som kvinder har«, gisner hun.

»Men vi ved det ikke, for der er slet ikke samme registrering af sygdoms- og behandlingsforløbet hos mænd med brystkræft, som der er af kvinder med brystkræft. Det har været noget af et detektivarbejde at lave den her kortlægning«, forklarer overlægen.

»Hvis behandlingen af mænds brystkræft skal forbedres, er det alfa og omega, at vi begynder at registrere, hvordan vi behandler dem, så vi kan få et klart billede af, hvad der virker og hvad der ikke virker, når man ser mere samlet på det«, siger Marianne Djernes Lautrup med henvisning til det omfattende DBCG-register (Danish Breast Cancer Cooperative Group, DBCG). Her har man siden 1977 nøje registreret alle danske tilfælde af brystkræft hos kvinder. Formålet er »at sikre en optimal diagnostik og behandling af brystkræft på landsplan og hermed forbedre prognosen«, som det hedder på DBCG’s hjemmeside.

»Udviklingen siden databasens oprettelse viser med al tydelighed, at det virker. Det er selvfølgelig helt oplagt, at mænd også skal registreres«.

I Kræftens Bekæmpelse er Niels Kroman, cheflæge og professor med speciale i kirurgisk behandling af brystkræft, helt enig i, at det vil være fremragende, hvis DBCG begynder at registrere mænds brystkræft, så muligheden for at forske inden for feltet bliver bedre. Især vil det kunne give noget, hvis man samtidig danner internationale netværk mellem forskere, for med de få tilfælde i Danmark, vil det fortsat være svært at bedrive egentlig forskning, selv om man har data, mener han.

Netop den beskedne mulighed for at forske, når antallet af tilfælde er begrænset, var årsagen til, at man i sin tid valgte ikke at inkludere mænd i registret, oplyser chefstatistiker og leder af DBCG Maj-Britt Jensen.

»Og igennem de seneste 10-15 år er finansieringen til at drive den kliniske database reduceret, så det vil formentlig være svært at finde penge til en udvidelse«.