Klarlunds brevkasse: Jeg frygter højdesyge på Kilimanjaro

Anonym: Jeg er en 63 år gammel mand og skal forsøge at bestige Kilimanjaro sammen med min søn. Vi glæder os naturligvis helt vildt.

Bente Klarlund Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed. Skriv til: bente.klarlund@pol.dk

Vi er i god form, men er nervøse for højdesygen. Vi regner med, at vores læge udskriver DiamoxR til os, så vi er en smule forberedt på højderne. Er det tilrådeligt at tage hovedpinepiller, hvis højden giver hovedpine? Vi lider begge af støv- og pollenallergi; er det en dårlig ide at tage antihistamin (det kan jo godt sløve)? Da det også kan være svært at sove i højderne – må vi så tage ’jetlagpiller’?

Bente Klarlund Pedersen: Nogle klarer tilvænningen til højderne med bravur, mens andre har store problemer. Det er imidlertid umuligt at forudse, hvem der kan kapere højde, og hvem der ikke kan. Træningstilstanden har ingen betydning. Man kan heller ikke stole på, at fordi man tidligere har akklimatiseret sig uden problemer, vil det samme ske næste gang. Omvendt sker det også, at personer, der har haft højdesyge første gang, i næste omgang klarer den store højde uden problemer.

Tilvænning går ud på, at kroppen som kompensation for den tynde luft øger mulighederne for at levere ilt til musklerne. En umiddelbar reaktion er øget vejrtrækning. I de første dage i en højde over 3.000 meter kan man opleve den såkaldte Cheyne-Stokes’ respiration, hvor nogle få hurtige vejrtrækninger efterfølges af en ganske lang pause på op til et minut. Denne form for vejrtrækning optræder mest om natten. Den er godartet, men kan forekomme ubehagelig for dem, man sover sammen med. Når man opholder sig i stor højde i længere tid, sker der et skift i reguleringen af vejrtrækningen. Den går fra at være reguleret af CO 2 -sensorer til at være styret af iltsensorer. Dermed ophører Cheyne-Stokes’ respirationen.

I skal være på vagt, hvis I oplever: hovedpine, der ikke forsvinder efter indtagelse af hovedpinetabletter; kvalme og sygdomsfølelse som ved influenza; let svimmelhed og søvnbesvær ud over Cheyne-Stokes’ respiration.

Akklimatisering bør begynde ved 2.200 meter. Man kan godt begive sig højere op i løbet af dagen, men bør inden for samme døgn komme tilbage til de 2.200 meter igen. Herefter kan man øge højden med mellem 300 og 500 meter, før man atter skal hvile og akklimatisere sig i mindst et par døgn.

Hvis I får ovennævnte symptomer, skal I stige langsommere til vejrs. I 3.000 meters højde kan I blive på stedet i yderligere nogle døgn. Ved højder omkring 3.500 meter bør I søge mindst 500 meter nedad for at overnatte i to døgn før yderligere forsøg på opstigning. Ved alvorlige symptomer skal I søge læge og bringes ned til lavest mulig højde eller til et sted, hvor iltbehandling er mulig.

Man kan i et vist omfang forebygge højdesyge med acetazolamid (DiamoxR), 250 mg depottabletter ved sovetid fra et døgn før opstigning til to døgn efter ankomsten til maksimal højde. Acetylsalicylsyre 325 mg taget i tre doser hver fjerde time virker forebyggende mod hovedpine. Ved mild højdesyge kan f.eks. hovedpine lindres med ibuprofen, 400-600 mg.

Kvalmestillende medicin kan bruges mod kvalme og opkast. Acetazolamid kan bruges ved søvnbesvær. Brug ikke beroligende medicin eller sovemedicin, heller ikke melatonin, for disse præparater kan dække over udviklingen af alvorligere højdesyge. Antihistaminer kan benyttes, hvis man har afprøvet dem forinden og erfaret, at de ikke sløver.