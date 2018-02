Klarlunds brevkasse: Når voksne får børnesygdomme

Christian: Jeg er født i 1940, og hvis nogle af mine legekammerater fik mæslinger, røde hunde eller skoldkopper, besøgte jeg dem altid for at blive smittet, idet mine forældre sagde, at det var meget værre, hvis jeg fik de sygdomme som voksen. Tog vi fejl dengang? Det var selvfølgelig også, før det blev muligt at vaccinere.

Bente Klarlund Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed. Skriv til: bente.klarlund@pol.dk

Bente Klarlund Pedersen: Dine forældre havde fuldstændigt ret. Det er et særligt problem at få børnesygdomme som voksen. Hvis en gravid får røde hunde, specielt i de første tre måneder af svangerskabet, er der op til 85 procent risiko for, at barnet fødes med det såkaldte rubella syndrom, som omfatter døvhed, blindhed og hjertefejl. Mæslinger tidligt i svangerskabet kan forårsage abort, mens mæslinger den sidste måned før fødslen kan forårsage alvorlig sygdom hos den nyfødte.

Hos voksne mænd, der får fåresyge, breder sygdommen sig hos 20-30 procent også til testiklerne. Det er en frygtet komplikation, fordi det i sjældne tilfælde kan føre til sterilitet.

MFR-vaccinen blev indført i 1987. Den beskytter mod mæslinger, fåresyge og røde hunde. Selv hvis man ikke er vaccineret, har man lav risiko for at få disse børnesygdomme, fordi man er beskyttet af flokimmuniteten, som følge af at langt de fleste børn i Danmark er vaccinerede. Men man risikerer at få disse sygdomme, hvis man rejser i områder af verden, hvor man ikke vaccinerer.