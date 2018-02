Klarlunds brevkasse: Hvor meget mørk chokolade skal jeg spise for at sænke blodtrykket?

Mørk chokolade får blodtrykket ned

Grethe Lützhøft: Du omtalte for et par uger siden, at chokolade med 70 pct. kakao kan sænke blodtrykket, men det fremgik ikke af artiklen, hvor meget chokolade man dagligt skal spise for at opnå denne virkning. Jeg sætter stor pris på netop denne chokolade, men der er jo også grænser!

Bente Klarlund Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed. Skriv til: bente.klarlund@pol.dk

Bente Klarlund Pedersen: En metaanalyse, der samler 13 studier, har sammenlignet effekten af mørk chokolade med hvid chokolade eller et andet kakaofrit produkt. Den mørke chokolade (50-70 pct. kakao) fik blodtrykket til at falde med omkring 5 mmHg for det systoliske tryk og omkring 3 mmHg for det diastoliske tryk, men kun hos personer, der havde forhøjet blodtryk. Forsøgspersonerne fik mellem 30 og 100 gram mørk chokolade dagligt. Indholdet af det aktive flavanolstof var typisk 200-1.000 mg dagligt. Varigheden af studierne varierede mellem 2 og 18 uger.

Man kan også reducere et højt blodtryk ved at være fysisk aktiv, f.eks. ved at gå en rask tur på 30-60 minutter dagligt. Hvis man er overvægtig, skal man holde igen med chokoladen. Alle kan med fordel gøre gåture eller anden form for motion til en daglig rutine.

Kilder:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2908554/