Klarlunds brevkasse: Hvorfor er mit blodtryk for højt?

Kjeld Klarborg Eskildsen: Ved et rutinetjek konstaterer min læge forhøjet blodtryk, 145/92, og jeg får et blodtryksapparatet med hjem og laver tre målinger morgen og aften tre dage i træk. Ganske rigtigt; jeg har forhøjet blodtryk. Det laveste var sjovt nok, lige efter at jeg havde løbet min søndagsmorgentur. Jeg er 62 år, 184 cm og vejer 70 kg. Har stort set altid dyrket sport på seriøst motionsplan, primært løb og styrketræning, suppleret med cykling om sommeren. Jeg har været vegetar i mere end 30 år og har intet medicinforbrug, udover en D-vitaminpille i vinterhalvåret. Indtil for få år siden var jeg bloddonor og fik tjekket blodtryk regelmæssigt 3-4 gange årligt, og jeg har aldrig haft antydningen af forhøjet blodtryk. Jeg drikker ganske få genstande om ugen, og jeg har et relativt krævende lederjob, men det har jeg haft gennem mange år og trives godt med det. Så hvorfor i alverden får jeg forhøjet blodtryk?