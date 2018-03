Ramt af livet: »18. april 2017 tog jeg den allersidste pille, og jeg har ikke rørt de små hvide djævle siden«

Fortalt til Signe Thomsen

Jeg glemmer aldrig den dag. Det var 26. maj 1986. Det var lige før, VM i fodbold i Mexico skulle begynde, og jeg havde glædet mig rigtig meget til det. Jeg elsker fodbold. Af en eller anden grund havde jeg fri den dag, så jeg var derhjemme. Pludselig faldt loftet ned over mig. Altså ikke i bogstavelig forstand, men det føltes, som om jeg blev slået i gulvet. Jeg græd og var bange og forstod ikke, hvad der skete med mig. Det var vel det, man kalder et nervøst sammenbrud.

Jeg ringede efter min kone, som kom hjem fra arbejde. Vi tog til lægen, og han udskrev beroligende medicin til mig – en slags stesolid. Set i bakspejlet skulle han aldrig have givet mig de piller, men jeg siger dig; det var helt fantastisk, da jeg tog den første. Jeg fik det så vidunderligt, at jeg straks fik lyst til at invitere hele familien i Tivoli. Med ét havde jeg ro i sjælen og havde det generelt bare dejligt. Meget bedre, end jeg havde haft længe.

Når jeg tænker tilbage, kom det jo ikke ud af ingenting, det nervesammenbrud. Mit ægteskab knagede, og jeg havde døjet med nervøs mavepine gennem en længere periode. Det var, som om intimiteten var væk mellem os, og jeg følte mig ikke ret meget værd længere. Alligevel besluttede jeg mig for at forsøge at fortsætte ægteskabet; vi havde jo to børn, og jeg elskede stadig min kone. Men i virkeligheden gjorde det ikke noget godt for mig at blive.

Nervepillerne dæmpede alle de svære følelser, og til at begynde med virkede det som den helt rigtige løsning, at jeg fik dem. Jeg anede ikke en skid om nervemedicin og var heller ikke klar over, at man ret hurtigt bliver afhængig af det. Specielt sådan en som mig, der helt klart har et afhængighedsgen. Min far var alkoholiker, og jeg har røget hele mit voksenliv indtil for nogle få år siden. Min læge var åbenbart heller ikke specielt opmærksom på det, for han fortsatte bare med at udskrive pillerne til mig i højere og højere doser. I dag tænker jeg, at han burde have sendt mig i terapi i stedet for, men det brugte man jo ikke så meget dengang.

Skilt og førtidspensionist

Årene gik, og jeg levede på en eller anden måde ikke rigtig i virkeligheden, selv om jeg passede mit arbejde og mine børn. Jeg gik rundt i en døs og var dybt afhængig af nervepillerne. En dag snuppede jeg min mors sovepiller fra hendes skab, mens ingen kiggede, og så blev jeg også afhængig af dem. Jeg fik min læge overbevist om, at jeg havde brug for sovemedicin, så han udskrev begge dele til mig.

En dag lige inden efterårsferien i 1994 underviste jeg en 6.-klasse i historie. Jeg var folkeskolelærer og kunne rigtig godt lide mit arbejde. Jeg var især glad for historie, men også mine andre fag, som var tysk, engelsk, fransk og dansk. Midt under historietimen sagde en af eleverne pludselig: »Du sidder jo og sover, Niels«. Og det var rigtigt. Jeg var så bedøvet af piller, at jeg faldt i søvn midt i undervisningen. Da jeg gik ud gennem skoleporten den dag, lovede jeg mig selv, at det måtte stoppe. Jeg kunne ikke byde hverken eleverne eller forældrene at være lærer på den måde.

Det var ikke pillerne, men mit arbejde, jeg lagde på hylden. Næste dag meldte jeg mig syg, og senere endte jeg med at sige op. Jeg tror nok, mine kolleger havde bemærket, at der var noget galt. De havde aldrig sagt noget, men ingen virkede overraskede over, at jeg sagde op. Jeg havde været lærer i 25 år, men det var jo meningen, jeg skulle have undervist mange år endnu. Det kan jeg godt blive trist over at tænke på. Jeg var kun 50 år. I stedet blev jeg førtidspensionist og supplerede i de følgende år med småjobs indimellem. Jeg solgte blandt andet abonnementer for Politiken og for Falck.

Niels Mørup Pedersen Alder: 73 år Beskæftigelse: Tidligere skolelærer, blev førtidspensioneret som 50-årig Bopæl: Roskilde Civilstand: Gift. Far til 2 voksne børn fra et tidligere ægteskab

Nogle år før jeg sagde op og kom på pension, var jeg blevet skilt. Det var nok også med til at få mig ud på overdrevet, selv om jeg ikke mærkede så meget i de år. Nervemedicin virker på den måde, at man har svært ved at mærke tætte relationer. Svært ved at mærke kærlighed, svært ved at knytte sig til andre. Sådan var det i hvert fald for mig. Jeg blev meget egoistisk og havde et forvrænget billede af virkeligheden og af mig selv. Jeg mente, at jeg sagtens kunne tage vare på mine børn, men min kone – ja, nu var hun jo ekskone – syntes ikke, det var forsvarligt. Det havde hun ret i, det kan jeg godt se nu, men vi endte faktisk i Statsforvaltningen, hvor det blev afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor og kun komme på besøg hos mig. Så sådan blev det.

Mistede sociale relationer

Når jeg ser tilbage, svigtede jeg mine børn i de år. Det fortryder jeg. I stedet for at kæmpe for dem blev jeg ved med pillerne, og jeg tog også på flere rejser, hvor jeg var væk længe. Det var gode rejser, som jeg er glad for at huske tilbage på – jeg var både i USA, Østtyskland, Sovjet, Finland, og jeg var også flere gange på højskoleophold. Men jeg svigtede mine børn. Og jeg kæmper stadig med nogle dumme kviklån, jeg tog dengang for at få råd til at rejse. Det er noget skidt.

Foto: Martin Lehmann I en periode var Niels Mørup Pedersen oppe på at tage 16 stærke beroligende piller hver dag, og sovepiller skulle der også til. Hans læge sagde aldrig fra. Først da han fik en ny læge, der var mindre frisk med receptblokken, fik han trappet ud af medicinen.

Jeg fortalte ingen om mit misbrug. Min familie vidste det, men ellers holdt jeg det skjult. Det var ikke så svært, for jeg mistede faktisk nærmest alle andre relationer. Det var kun, når jeg rejste eller var på højskole, at jeg egentlig havde omgang med nogen. Jeg mødte flere kvinder, der var interesserede i mig, men pillerne gjorde, at jeg ikke havde mod på at kaste mig ud i det. Hvis jeg skal være helt ærlig, var jeg bange for, at jeg ikke kunne præstere seksuelt. Det var, som om jeg var slukket. Og jeg blev heller ikke forelsket. Som sagt dæmper nervemedicin alle følelser.

Efterhånden brugte jeg næsten al min tid indenfor i min lejlighed, hvor jeg sad foran computeren og læste om Anden Verdenskrig eller skrev artikler om det 20. århundredes historie til en hjemmeside, jeg havde oprettet. Jeg havde udviklet social fobi og var rædselsslagen for store forsamlinger. Hver dag drak jeg en liter iste fyldt med sukker og levede i det hele taget ekstremt usundt med masser af slik og dårlig mad. Det er utroligt, at min krop stadig fungerer, når jeg tænker på, hvad jeg har budt den. Jeg har godt nok også fået sukkersyge. Det er helt sikkert, fordi jeg i mange, mange år overhovedet ikke spekulerede på at leve sundt.

På et tidspunkt blev jeg træt af at være isoleret, og jeg begyndte at tænke på at få en kæreste. Jeg besluttede mig for at skrive en kontaktannonce. Jeg sendte den til Kristeligt Dagblad, som jeg anser for at være en seriøs avis. De havde sådan en service, hvor en dame ovre i Herning sad og matchede mennesker, der skrev ind. Hun satte mig sammen med Grethe, som jeg er gift med i dag. Damen i Herning mente, at vi ville passe godt sammen, fordi vi begge to har en pædagogisk uddannelse.

Det var nu ikke kærlighed ved første blik. Mine følelser var stadig bedøvet af piller, men Grethe er typen, der insisterer. Hvis hun vil noget, skal det også nok blive sådan. Efter fire år blev vi gift

Det var nu ikke kærlighed ved første blik. Mine følelser var stadig bedøvet af piller, men Grethe er typen, der insisterer. Hvis hun vil noget, skal det også nok blive sådan. Efter fire år blev vi gift. Det var i 2004. Vi holdt en kæmpefest, og jeg skrev en tale og alt muligt, men når jeg tænker tilbage på det nu, var følelserne ikke ordentligt med. Det var de skide piller. Det er ren gift for både kroppen og sjælen. Jeg er i virkeligheden en meget følsom gut – du kan selv se, hvordan jeg har grædt flere gange i løbet af vores samtale, fordi der er så meget af det, der er sket, som det er hårdt at tænke tilbage på – men pillerne gjorde, at jeg ikke for alvor mærkede hverken verden eller mig selv. Fordi éns følelser bliver dæmpet og realitetssansen forskruet, går misbruget faktisk mere ud over éns nærmeste end over én selv. Det er frygteligt at være pårørende til en pillemisbruger.

16 piller om dagen

Min datter er den, der har taget det mest tungt. Hun blev ved med at bede mig om at stoppe, om at komme ud af det. Grethe bad mig også igen og igen. Det gik selvfølgelig voldsomt ud over vores hverdag, at jeg var misbruger. Det var aldrig til at vide, hvordan jeg havde det. Nogle dage havde jeg optur og var i fint humør, men andre dage var jeg helt nede i kulkælderen og havde dundrende hovedpine og ville ikke andet end at være inde bag nedrullede gardiner. Det gjorde, at vi aldrig kunne planlægge noget. Jeg sagde aldrig ja til noget ude i fremtiden, fordi jeg ikke vidste, hvordan jeg ville have det den pågældende dag. Det er utroligt, at Grethe holdt fast i mig. Helt ærligt, så tror jeg ikke, jeg ville være her i dag, hvis jeg ikke havde mødt hende. Hun kom ind i mit liv på det helt rigtige tidspunkt. Selv om jeg ikke stoppede med pillerne før mange år senere, så reddede hun mig alligevel.

Den nye læge ville ikke være med til give mig så meget medicin, og efter at politiet en dag mødte op på vores dørtrin, fordi jeg havde købt ulovlige piller over nettet, indså jeg, at det måtte have en ende

I en periode var jeg oppe på at tage 16 stærke beroligende piller hver dag, og jeg tog også sovepiller. Min læge sagde aldrig fra. Da jeg flyttede fra Frederiksberg til Roskilde for at flytte ind hos Grethe, skulle jeg have en ny læge, og han fortsatte faktisk også med at udskrive medicin til mig. Men da jeg fyldte 70 år, ville han ikke forny mit kørekort. Jeg kom på kant med ham, og så skiftede jeg læge igen. Den nye læge ville ikke være med til give mig så meget medicin, og efter at politiet en dag mødte op på vores dørtrin, fordi jeg havde købt ulovlige piller over nettet, indså jeg, at det måtte have en ende. Jeg kunne jo ikke blive ved med at skifte læge, og jeg havde også et håb om, at jeg kunne få mit kørekort igen. Lægen lavede en udtrapningsplan, som strakte sig over et halvt år for at minimere abstinenserne. Det var hårdere end alt andet, jeg havde prøvet før. Min krop gik i kramper, jeg kunne slet ikke styre den. Jeg tabte mig, og min mave gik så meget i stå, at jeg blev undersøgt for både bugspytkirtelkræft og tyktarmskræft. To gange blev jeg indlagt et døgn på Sct. Hans, fordi jeg ikke kunne være i mig selv. Jeg ville have solgt mit kørekort igen og igen for bare en enkelt pille. Men jeg fulgte planen, og det er jeg stolt af. 18. april 2017 tog jeg den allersidste pille, og jeg har ikke rørt de små hvide djævle siden.

Nyt liv

Jeg har et helt nyt liv i dag. Det er, som om jeg først sådan helt for alvor har opdaget mine børnebørn nu. Jeg har hele tiden haft et tæt forhold til dem, men nu ser jeg dem så klart og tydeligt og kan mærke dem helt ind i hjertet. De er fantastiske, jeg har lyst til at kramme dem hele tiden! Og Grethe ... Vi har fået det meget bedre sammen, og nu er følelserne med. Hver dag, jeg slår øjnene op, føles som en gave; jeg har aldrig været så glad for livet, som jeg er nu.

Nogle dage kan jeg godt få ondt af mig selv over, at jeg ikke har levet livet 100 procent, som jeg burde. Men det nytter ikke noget. Jeg agter at blive her 20 år endnu, og de år skal ikke spildes. Jeg drømmer om at genbesøge de steder, jeg rejste til, mens jeg var på piller, for jeg oplevede dem ikke ordentligt i min døs. Jeg drømmer om at bruge masser af tid sammen med mine vidunderlige børnebørn. Og jeg er gået i gang med at tage køretimer, så jeg kan få mit kørekort igen. Når jeg får det, kan jeg selv køre af sted og besøge mine børnebørn. Det bliver så godt.